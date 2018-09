A investigação da organização Cancer Research UK indica que, com o número de fumadores a decrescer e os casos de obesidade a aumentar, esta irá ser a principal causa de cancro no Reino Unido já em 2043.

Previsões apontam que a obesidade irá ultrapassar o tabaco como a causa mais provável de cancro no Reino Unido até 2043. De acordo com o relatório da organização Cancer Research UK, 12% dos tumores em mulheres estão ligados a fumar cigarros e 7% a terem um peso acima do recomendado.

Mas com o número de fumadores a descer e com as taxas de obesidade a crescer, esta diferença irá esfumar-se em apenas 25 anos – assumindo que as tendências continuarão.

Nos homens do Reino Unido a previsão não é tão desanimadora, uma vez que existem mais homens que fumam do que mulheres mas a propensão mantêm-se. Apesar da obesidade ser mais comum em homens, a condição em mulheres é um maior risco ao desenvolvimento de tumores.

O relatório indica que os tipos de cancro que podem ser mais induzidos pelo tabaco são a leucemia mielóide aguda, o dos pulmões, da bexiga, cervical, do pâncreas e o do estômago. O mesmo refere que os cancros mais ligados à obesidade incluem intestino, vesícula biliar, rim, fígado, mama, ovários e tiróide.

De acordo com a especialista do Cancer Research UK, Linda Bauld, as pessoas com um peso acima do normal em crianças são cinco vezes mais predispostas a desenvolver obesidade em adulto.