Este tipo de poluição contribuiu para cada uma em dez mortes em 2017, segundo um estudo da State of Global Air.

A expectativa de vida de uma criança nascida hoje, quarta-feira, irá ser reduzida em 20 meses em média por respirar ar tóxico que está espalhado pelo mundo, avança um estudo global realizado pela State of Global Air (SOGA). A maior percentagem deste tipo de poluição está concentrada no sul da Ásia.

No estudo publicado esta quarta-feira, foi concluído que a poluição atmosférica contribuiu para uma em cada dez mortes em 2017, o que mata mais do que a malária e sinistros e é comparável com os casos mortais associados ao tabagismo.

No sul da Ásia, a situação é mais dramática: crianças que nasçam com as mesmas condições terão a sua esperança de vida diminuída em 30 meses. Na África subsaariana, serão 24 meses, devido à combinação da poluição no ar causado pela indústria e veículos e interiores sujos motivados por fogos para cozinhar. Voltando à Ásia, concretamente a parte este, serão menos 23 meses.

No mundo desenvolvido, há uma diminuição de cerca de 5 meses na esperança de vida das crianças.

O estudo também indica que há uma camada de ozono a nível do solo nos países mais ricos, produzida na atmosfera por óxidos nitrosos e outros poluentes similares e emitidos pela circulação de veículos e processos industriais. Respirar nestas condições pode levar à morte por causas respiratórias e exacerbar problemas deste género.

"A conclusão de que a vida das crianças estão a ser reduzidas revelou-se um choque", confessou Robert O’Keefe, vice-presidente do Health Effects Institute, localizado em Boston, nos EUA, e que produziu o estudo. "Não há soluções mágicas, mas os nossos governos deveriam estar a tomar medidas", acusou.

Alastair Harper, o chefe de campanhas na Unicef UK, defendeu que estes resultados mostram a relação entre o impacto do ar poluído na vida dos grupos mais vulneráveis da sociedade, nomeadamente crianças. "As provas continuam a demonstrar que há uma relação forte entre a exposição de ar tóxico e baixo peso à nascença, pulmões subdesenvolvidos e asma infantil", ressaltou.

Apesar das crianças serem das classes mais afetadas, os adultos também estão em risco: quase nove em cada dez mortes atribuídas a poluição atmosférica diziam respeito a adultos com mais de 50 anos.

No sul da Ásia, os altos níveis de exposição de PM2.5 (uma unidade de medida que avalia as partículas de poluição na atmosfera) podem causar dificuldades em respirar e problemas cardiovasculares, com um rácio que quase dobra no Nepal e Índia. No extremo oposto, os países com níveis mais baixos são a Noruega, Canadá, Suécia e Nova Zelândia, com as Maldivas, Brunei e Estónia a terem posições baixas também.

De forma geral, a disparidade dos níveis entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento é vista no mundo, com os últimos a sofrerem níveis de PM2.5 entre quatro a cinco vezes superior aos dos primeiros.

A poluição atmosférica tem efeitos em 41% dos casos de mortes de doença crónica pulmonar obstrutiva, 20% de diabetes tipo 2, 19% de cancro do pulmão, 16% de cardiopatia isquémica e 11% por AVC.