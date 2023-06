Se no final de um dia de trabalho lhe apetecer muito comer um hambúrguer com batatas fritas, isso pode ser mais perigoso do que uma simples recompensa pelo dia stressante que teve. É que afinal o stresse crónico está ligado a desejos por comida de conforto - comida hipercalórica - e isso altera o nosso cérebro criando um círculo vicioso. A descoberta foi feita por cientistas do Instituto Garvan de Investigação Médica, de Sydney, na Austrália.