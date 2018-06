Tinha perdido tudo e a sua mãe morrera há alguns dias. Ligava de uma cabine telefónica porque não tinha onde dormir e decidira suicidar-se naquela véspera de Natal. Do outro lado da linha estava Maria Azenha. A voluntária, de 72 anos, não o contrariou, ficou só a conversar com ele. Calma e articuladamente. "Dizer: ‘não faça isso’ é a pior coisa que se pode fazer nestas situações", diz à SÁBADO.



A determinada altura, a antiga professora de Matemática perguntou-lhe o que gostaria de fazer com a mãe naquela Consoada, se ela ainda estivesse viva. Respondeu: "Beber champanhe." Então, disse-lhe: "Podemos fazer um acto de celebração como se tivéssemos um copo de champanhe na mão e bebemos os dois." O homem quebrou e começou a chorar, a conversa continuou indefinidamente e, no final, ele agradeceu "ter tido alguém para partilhar a sua perda e o seu profundo sofrimento", recorda a voluntária.

Capa n.º 738