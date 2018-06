"Tem cuidado que ainda cais" ou "come devagar porque te vais engasgar" são frases, muito utilizadas pelos pais, que – apesar de inocentes – podem tornar-se prejudiciais para as crianças se usadas com demasiada frequência.

Crianças cujos pais são demasiado controladores, baptizados como ‘pais helicóptero’, tornam-se menos capazes de controlar as emoções e os impulsos enquanto vão crescendo. Segundo um estudo da Universidade de Minnesota, publicado na revista científica Developmental Psychology, um comportamento demasiado protector pode ser prejudicial para os mais pequenos.

"Os pais super-protectores e ultra-controladores podem ter um efeito muito negativo que afecte o desenvolvimento da criança para lidar de forma correcta com as suas emoções e os seus comportamentos", explicam os autores. A investigação demonstrou ainda que os mais pequenos que "têm pais helicóptero são menos capazes de lidar com os desafios que exige o próprio crescimento, como por exemplo: portar-se bem nas aulas, fazer amigos ou ter um bom rendimento escolar".

O que são ‘pais helicóptero’?

Segundo os autores do estudo, os ‘pais helicóptero’ são aqueles que controlam constantemente os seus filhos – que lhes dizem como brincar, como agir, entre outras ordens. "Perante este comportamento, e segundo os nossos resultados, as crianças reagem de formas distintas. Alguns tornam-se desafiantes perante os progenitores, outros simplesmente apáticos ou mostram-se muito frustrados", explicam os autores, citados pelo El País.

Além destas características, as crianças com pais super-protectores podem ainda ter dificuldades em controlar mudanças de humor, emoções, sentimentos e são mais fracos na altura de enfrentar as várias etapas do crescimento. "Isto está errado. As crianças precisam de cuidadores que lhes sirvam como guia na altura de perceber o que se está a passar".

Como devem agir os pais?

Para os investigadores, os pais devem ser sensíveis às necessidades dos filhos e reconhecer as suas capacidades na altura de lidar com certas situações. Devem ainda "guiar" a criança mas sem interferir ou resolver o problema. Os mais pequenos precisam de conseguir chegar aos objectivos (quase) sozinhos.

Os pais, que não devem limitar as oportunidades das crianças, podem ainda ajudar os filhos a aprender a controlar as emoções "falando com eles sobre como perceber os sentimentos".

"As nossas descobertas sublinham a importância de educar os pais, mesmo que bem-intencionados, sobre o apoio e a autonomia dos seus filhos perante os desafios emocionais", ressalvam os investigadores.

Para chegar aos resultados, os responsáveis pelo estudo analisaram 422 crianças de diferentes raças e extractos económicos durante oito anos – com dois, cinco e dez anos.