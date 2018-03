Dois em cada três portugueses não dormem o suficiente. Especialistas da área do sono, cujo dia hoje se assinala, explicam-lhe porquê e o que deve fazer.

O hábito de fumar um cigarro antes de ir para a cama pareceu a Jorge Roque, 46 anos, justificação suficiente quando, há cinco anos, a mulher se começou a queixar dos seus roncos. Mas havia outros sinais, como sentir-se cansado durante o dia ou levantar-se muitas vezes durante a noite para ir à casa de banho, que deveriam ter alertado o guarda prisional. Ainda leu alguns artigos na Internet mas desvalorizou o problema.



Só quando teve de colocar um implante coclear e conversou com a terapeuta da fala da CUF Porto sobre o tema, esta o aconselhou a procurar a coordenadora do Centro de Medicina do Sono daquela unidade hospitalar privada. O diagnóstico: sofre de apneia do sono, uma das perturbações do sono mais comuns em Portugal, provavelmente só ultrapassada em incidência na população pela insónia, segundo disseram à SÁBADO os vários especialistas que colaboraram neste artigo. Agora é a mulher, também guarda prisional, e que trabalha por turnos, a estar sob a lupa de Marta Gonçalves: "Deita-se na cama e está sempre desperta com qualquer coisa", conta Jorge Roque, de 46 anos.



O casal, que vive em Bragança, é apenas um exemplo de que em Portugal "não se dorme bem, nem o número de horas suficientes", conforme diz o presi-dente da Associação Portuguesa de Sono, Joaquim Moita. As perturbações que se descrevem a seguir são as principais responsáveis por isso em várias fases da vida.



INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

1. INSÓNIA COMPORTAMENTAL

O problema

Maria Francisca Oliveira e o marido tentaram tudo o que os livros sugeriam: baixar as luzes de casa, tornar o ambiente tranquilo, incentivar a filha a dormir a noite toda em troca de uma ida ao parque no dia seguinte. Nada. Durante 3 anos e 8 meses, Maria Margarida acordava cinco, seis, sete vezes por noite a exigir a presença dos pais. "Andávamos de tal forma cansados que tínhamos familiares a perguntar se precisávamos de ajuda. Sou educadora de infância e na sesta dos miúdos, às duas da tarde, eu adormecia com eles", conta Maria Francisca, de 30 anos. A filha sofria de insónia comportamental, que se pode manifestar por uma resistência em ir para a cama e adormecer em menos de 20 minutos (que Maria Margarida tinha: os pais demoravam até duas horas a adormecê-la). A ansiedade pelo medo de ficarem sozinhas pode justificar esta dificuldade nas crianças. Ou então hábitos criados na hora de adormecer e que começam a ser interiorizados a partir dos 6 meses: como serem embaladas, mexerem no cabelo da mãe ou beberem um biberão, enumera Filipe Glória Silva, pediatra do Neurodesenvolvimento que dá consultas sobre perturbações do sono no hospital CUF Descobertas.



Depois, durante a noite, a insónia pode regressar. Como qualquer pessoa, estas crianças têm microdespertares em que, de forma inconsciente, reavaliam as condições que têm para dormir. "O problema é que, se precisam de colo, ser embaladas ou andar de carro, os pais têm de voltar a fornecer essas condições", alerta Mafalda Leitão. A psicóloga clínica e coordenadora do núcleo de Perturbações do Sono no PIN – Progresso Infantil tem acompanhado Maria Margarida que, em três meses, passou a dormir 8 a 10 horas seguidas e já pede para ir para a cama. O próximo passo é fazer com que adormeça sozinha. O quadro de motivação, em que coloca autocolantes cada vez que cumpre uma tarefa da rotina (de jantar bem a lavar os dentes e, claro, dormir a noite toda) tem ajudado. Mas há mais a fazer além deste reforço positivo.



Tratamento

Através da intervenção comportamental faz-se "um plano progressivo de desabituação dos estímulos que prejudicam o processo de adormecer", diz Filipe Glória Silva. Inicialmente, os pais devem estar no quarto e ter contacto físico com as crianças, que vão reduzindo até se ausentarem, explicando-lhes que estão próximos. Também a resposta ao choro ou ao chamamento deve começar a ser mais espaçada, aconselha Mafalda Leitão: "Os miúdos aprendem que os pais vão aparecer. Não há medo de abandono e isso ajuda-os a desenvolver estratégias de auto-regulação. Pensam que ‘não vale a pena gritar muito porque sei que eles aparecem’".



Progressivamente, garante a psicóloga clínica, vão acabar por adormecer sozinhos. Mafalda Leitão também costuma aconselhar uma organização de rotinas, como definir horários ou a duração das sestas, durante o dia.



Como saber quando se deve afastar? Ou quando é que as crianças começam a adormecer sozinhas?, estará a perguntar-se. Pode haver melhorias ao fim de duas semanas ou pode demorar mais tempo. Os especialistas ouvidos pela SÁBADO sublinham que todos os casos são diferentes. Só não se pode perder de vista a "consistência": rotina, rotina, rotina. Filipe Glória Silva recorda-se de Maria (nome fictício) que aos 4 anos adormecia na cama dos pais à mesma hora que eles (meia-noite ou 1 da madrugada) depois de ouvir três histórias (nem uma a menos).



Sempre que a levavam para a cama dela, Maria chorava, pedinchava por água, que a levassem a fazer chichi ou para ver televisão. O pediatra compreendeu que os pais, consultores numa multinacional, ausentavam-se muito o que alterava com frequência a rotina de Maria. "Isto criou insegurança. Recomendo que alguém (pai, mãe, avó) assegure previsibilidade e continuidade nos dias da criança", continua Glória Silva. Aconselhou a família a criar uma rotina positiva ao fim do dia: pediu que os pais se dedicassem em exclusivo à filha e lhe lessem apenas uma história.



Maria começou a sentir-se mais preenchida, a hora de dormir deixou de ser um bicho-papão e os pais conseguiram, pouco a pouco, que adormecesse sem

estarem sentados ao seu lado no quarto e que acordasse apenas uma vez por noite.



2. PARA-SÓNIAS

O problema

Sonambulismo, bruxismo ou terrores nocturnos são manifestações que, quando ocorrem com frequência, fazem com que as crianças não tenham um sono reparador. Isso torna as mais pequenas irritáveis durante o dia e as mais velhas cansadas e com dificuldades de atenção ou incapacidade para resolver problemas na escola. "Têm um carácter genético e é frequente que, na mesma família, existam outros casos. O filho pode sofrer de sonambulismo e o pai ranger os dentes", exemplifica Filipe Glória Silva. Na família de Isabel nunca se investigou a origem dos seus dois ataques de sonambulismo quando tinha 10 ou 11 anos. Apesar do susto, passaram-se mais de duas décadas e não voltou a sentar-se na banheira ou no parapeito da janela já depois da meia-noite (normalmente o sonambulismo e os terrores nocturnos manifestam-se na primeira fase da noite). Daquelas duas vezes em que encontrou a filha, de olhos abertos, mas num estado de inconsciência, a mãe limitou-se a dar-lhe a mão e a conduzi-la até à cama.



Tratamento

No caso do sonambulismo, alerta a psiquiatra Marta Gonçalves, deve-se "proteger mais do que tratar": trancar as portas e janelas e guardar as chaves, colocar uma campainha na porta do quarto que alerta quando a criança se levanta, trancar a porta da cozinha onde há maiores riscos de acidentes. Mas é importante investigar a situação porque pode ser um alerta para outros problemas, refere: "Há sonambulismos que são desencadeados por apneias ou limitação do fluxo aéreo." De igual modo, os terrores nocturnos são, geralmente, fenómenos passageiros na infância e que não obrigam a tratamento.



Mas podem existir "falsos terrores" que, principalmente se ocorrerem em adultos e forem acompanhados de gritos e movimentos brutos, poderão revelar uma epilepsia.



3. APNEIA DO SONO

O problema

Filipe Glória Silva estudou os hábitos e problemas do sono das crianças portuguesas entre os 2 e os 10 anos e percebeu que 5,6% da amostra ressonava alto. É o caso de Afonso (nome fictício), de 9 anos, que está agora a acompanhar. Aos 6 anos já roncava e fazia paragens do sono muito prolongadas (podem ser microdespertares, que a pessoa nem se apercebe que estão a acontecer mas que podem levar a um grande cansaço durante o dia). Melhorou com a cirurgia de redução das amígdalas. Mas nas últimas férias, os pais perceberam que Afonso – que aumentou bastante de peso – rangia os dentes, além de continuar a fazer chichi na cama (é a enurese, que também pode ser um indicador de apneia do sono). Todos estes sintomas estão relacionados, diz o pediatra.



Tratamento

Além da cirurgia para reduzir o tamanho ou retirar as amígdalas, que é muito comum nas crianças, pode passar por um controlo nutricional para perder peso. "Quando há a falência destes métodos, pode ser necessário fazer um tratamento com o CPAP. Mas é pouco frequente na pediatria." São os adultos com apneia de sono acentuada (ver mais à frente no artigo) os que mais recorrem a este aparelho que se usa durante a noite.



4. ATRASO DE FASE

O problema

No início da adolescência, há uma mudança biológica que desregula a melatonina (hormona que dá origem à sonolência) e provoca um atraso no sono.

Isto é, em vez de o corpo pedir para ir para a cama às 22h, só o faz à meia-noite. Mas o jovem continua a precisar de dormir 10 horas por noite, por exemplo. O problema, explica Mafalda Leitão, é que apesar desta alteração, a hora de despertar para ir para a escola continua a mesma. "Os horários não estão de acordo com este atraso de fase e [os adolescentes] têm privação de sono." O quadro piora se a isto se juntar uma má higiene de sono – como os tablets, a televisão, a necessidade de estudar a altas horas. Resultado: "A memória é afectada e os miúdos não conseguem consolidar o que aprenderam.



A concentração também é prejudicada", diz a psicóloga clínica.



Tratamento

Mafalda Leitão diz-se "uma radical". Durante a semana, não permite que, depois do jantar, os seus pacientes usem os computadores ou telemóveis (que emitem luz de espectro azul que pode eliminar 80% da melatonina). E só estão autorizados a estudar depois dessa hora quando há testes. Em casos mais extremos pode recomendar um suplemento de melatonina. Ao fim-de-semana, pede-lhes regras: mesmo que saiam à noite, devem ter uma hora de despertar e não tentar compensar dormindo até tarde; e mal acordem, devem dar um passeio para se exporem à luz solar, que "inibe a produção de melatonina e aumenta a vigília", refere. A sesta durante o dia também está proibida.



Numa idade mais avançada, como nos jovens adultos, por exemplo, em quem tem perturbações do sono, o horário para adormecer, fixa-se nas 4h ou 5h e não é tão fácil de ajustar como nos exemplos de cima. Nestes casos, no Centro de Medicina do Sono da CUF Porto, recorre-se à melatonina à noite e à fototerapia – um tratamento em que o doente se vai expondo diariamente, pela manhã, por um determinado tempo a uma intensidade de luz específica até ajustar o ritmo e ser capaz de adormecer mais cedo.



5. NARCOLEPSIA

O problema

Quando levou uma paciente com narcolepsia à televisão, Marta Gonçalves deu-se de conta que nem o nervosismo de estar num plateau servia de estímulo: a doente adormeceu antes do directo. Tal como já sucedera noutras ocasiões, a necessidade de fazer um sono reparador aconteceu de forma "súbita e imperiosa". A psiquiatra diz que este é um dos sintomas da doença de base neurológica que é mais frequente na adolescência e juventude, apesar de também poder ocorrer com pessoas mais velhas.



Os narcolépticos podem ter perdas de força muscular (cataplexia) desencadeadas pelas emoções, como uma outra doente de Marta Gonçalves que tinha de se encostar às paredes para não cair quando lhe contavam uma anedota. Ou sofrer de alucinações auditivas e visuais ao adormecer ou ao acordar.



Tratamento

Alguns pacientes necessitam de fármacos estimulantes, mas para outros durante o dia sestas de 10 a 15 minutos são suficientes – foi o que bastou, por exemplo, para um trabalhador da construção civil também assistido por Marta Gonçalves e que conseguiu autorização do patrão para dormir durante a hora de almoço. Caso contrário, poderia sofrer um acidente de trabalho grave.



ADULTOS

1. INSÓNIAS

O problema

Um terço da população mundial tem problemas para conseguir dormir. O que os diferencia é o motivo por que não o fazem (podem simplesmente sofrer de insónia ou esta ser a consequência de outro problema, como uma depressão, dores crónicas) e a altura do sono em que a insónia surge: sofre de insónia inicial quem não consegue adormecer; de insónia intermédia quem desperta várias vezes ou se mantém acordado durante muito tempo e de insónia terminal o que acorda demasiado cedo.



Vanda Clemente vê chegar muitos pacientes ao centro de Medicina do Sono no Hospital Geral do Centro Universitário de Coimbra sem as habituais olheiras que associaríamos a problemas de sono, mas o problema está lá. As queixas mais comuns são fadiga, dificuldades de memória, concentração, irritabilidade.



Há uns tempos, assistiu um doente de 60 anos que dizia sentir dificuldades de atenção e de raciocínio. O homem contou-lhe que nunca se preocupou em dormir bem e que sofria de insónias. Mas a especialista e os seus colegas perguntaram-se se o problema era causado por uma patologia do sono ou por um défice cognitivo. A dúvida ficou esclarecida quando, ao começar a ter noites de sono apropriadas, os tais problemas cognitivos desapareceram.



Tratamento

A vontade de conseguir dormir pode funcionar como o pior dos despertadores. "O doente com insónia vai para a cama com essa intenção muito específica e está muito atento a todos os sinais internos (Será que o sono está para vir? Estou a sentir isto no meu corpo...) e esforça-se por adormecer o que acaba por ter um efeito paradoxal", explica Vanda Clemente. A psicóloga clínica aplica as técnicas da terapia cognitivo-comportamental para reduzir este estado de activação. Tendo sempre em conta a situação específica de cada doente, pode usar técnicas de relaxamento e meditação ou, por exemplo, mandar restringir o tempo na cama (porquê manter-se deitado se não está a dormir?). Deixar de ver as horas também é importante porque "um doente com insónia lida mal com a imprevisibilidade e gosta de ter tudo sob controlo – saber quantas horas dormiu, quanto tempo falta para se levantar", refere.



Além de também aplicar estas técnicas, a psiquiatra Marta Gonçalves proíbe os relógios luminosos na cabeceira e limita ainda o consumo de estimulantes à tarde e à noite. Depois da bica ao almoço, os seus pacientes com insónias estão proibidos de voltar a ingerir café, Coca-cola ou chás estimulantes.



Dicas para evitar insónia

Técnicas recomendadas por Marta Gonçalves, no tratamento cognitivo-comportamental

Dica 1: Deite-se apenas quando tiver sono. Evitará ficar frustrado por não conseguir adormecer

Dica 2: Se depois de 30 minutos na cama, não adormecer, vá ler um livro ou ouvir música para outro local até ter sono

Dica 3: Use a cama apenas para dormir e para a actividade sexual. Não coma ou leia no local onde dorme

Dica 4: Não faça sestas durante o dia



2. SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS E MOVIMENTOS PERIÓDICOS

O problema

Ana Costa não consegue estar parada. A professora reformada, de 69 anos, caminha pela sua casa de Arcos de Valdevez enquanto relata à SÁBADO os seus últimos 15 anos. "Estou incapaz de me sentar num sofá e, numa cadeira, só o faço para comer e rápido." Há algum tempo fez uma viagem de auto-carro até Lisboa e, apesar de ter tomado dois comprimidos, começou a sentir o formigueiro nas pernas que normalmente indica que tem de se levantar. "Já sei que elas se vão começar a mexer", lamenta.



De início, mexia ligeiramente as pernas mas com o tempo, esses movimentos começaram a tornar-se mais e mais frequentes "a ponto de passar as noites sem pregar olho". Saía da cama e caminhava pela casa sem fazer barulho para não acordar a família.



Consultou diferentes especialistas que não mostraram interesse nas suas queixas até chegar a Marta Gonçalves. Tal como Ana Costa, a psiquiatra já viu entrar no seu consultório muitos doentes desesperados e sem saberem bem do que sofriam. "Por vezes, andam perdidos em consultas de cirurgia vascular a pensar que são varizes", relata a coordenadora do Centro de Medicina do Sono do Hospital CUF Porto. Não são. E há quem seja mal diagnosticado. Este problema do grupo de doenças neurológicas, explica, costuma surgir aos 30 anos e pode afectar pernas ou braços quando o doente está num período de descanso. É mais comum nas mulheres e existe uma predisposição familiar.



Tanto o filho como a filha de Ana Costa, de 43 e 41 anos, já se vão queixando do mesmo que a mãe.



Tratamento

Antes de recorrer a Marta Gonçalves, Ana Costa soube por um neurologista que sofria de síndrome de pernas inquietas. O médico foi peremptório: "Não há tratamento." Na verdade, existe. Tanto para a síndrome de pernas inquietas (que aparece durante a vigília), como para os movimentos periódicos (que surgem durante o sono e o fragmentam), os doentes devem tomar dopaminérgicos (isto é, relacionados com a dopamina, indutora do sono). Também devem evitar estimulantes como a cafeína.



DEPOIS DOS 50 ANOS



APNEIA DO SONO

O problema

Apesar de se registar em todas as idades, torna-se mais frequente com o avançar dos anos, diz Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa de Sono (APS), afectando um em cada quatro homens e uma em cada nove mulheres a partir dos 50 anos. Manuel Nazaré, hoje com 65 anos, teria pouco mais quando começaram os primeiros sintomas: acordava muitas vezes durante a noite para ir à casa de banho, adormecia a ler ou a ver televisão e sentia sono quando conduzia – o que é perigoso para qualquer condutor, e ainda mais para um motorista profissional. Era de certeza por ter excesso de peso, justificava.



E era, mas não devia tê-lo desvalorizado, explica a pneumologista Paula Pinto: "A causa principal da apneia do sono é a obesidade (outras são o hipertiroidismo, alterações no maciço crânio-facial ou das mandíbulas; também o álcool e o tabaco agravam a apneia) que leva a uma obstrução da via aérea superior e faz com que haja paragem a respirar durante o sono. O oxigénio baixa tanto no sangue que a pessoa tem despertares e restaura outra vez a respiração." Como consequência, tem-se a sensação de que se acorda mais cansado do que se deitou. Fica-se com alterações de humor, memória ou registam-se lapsos nas actividades que se desempenham diariamente, tal como sucedeu com Manuel Nazaré. Noutros doentes há agitação nocturna, cefaleias matinais e até disfunção eréctil.



Um dia, já depois do trabalho, o motorista parou o seu carro num semáforo. Quando ficou verde, "a primeira pessoa demorou a arrancar e eu, como

dormia e acordava, vi os carros a andar [apesar de estarem parados] e dei uma pancada" no da frente. Foi apenas um encosto que não o levou ao hospital. Só quando teve um problema cardíaco, em 2008, e esteve cinco dias ligado ao ventilador, lhe diagnosticaram, finalmente, apneia do sono.



Problemas cardíacos, como enfarte do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e arritmias são, aliás, muito comuns para quem sofre desta perturbação, alerta a Coordenadora da Unidade de Sono do Centro Hospitalar de Lisboa Norte.



Tratamento

A estratégia pode passar por reduzir o peso (através de uma dieta, exercício físico ou cirurgia em doentes muito obesos). Paula Pinto explicou a Manuel Nazaré que se o fizesse (em 2008 pesava 134 kg, hoje tem pouco mais de 100 kg), poderia livrar-se da máquina. Também se pode travar o consumo de fármacos que alteram a estrutura do sono (como as benzodiazepinas), de álcool e tabaco. Quando são ligeiras ou moderadas, as apneias tratam-se com cirurgias de correcção de obstruções ou de problemas maxilo-faciais que podem estar a causá-las. Alguns doentes usam dispositivos de avanço mandibular.



Em casos mais acentuados, como o do motorista, que está na pré-reforma, recomenda-se o uso nocturno ("todas as noites e durante toda a noite", sublinha Paula Pinto) de um ventilador, o CPAP (do inglês Continuous Positive Airway Pressure). É uma máscara ligada à corrente eléctrica e que gera uma pressão positiva na via aérea superior, permitindo que fique permeável. Para alguns pacientes que não se adaptam, existe já em Portugal uma cirurgia alternativa – trata-se de um estimulador implantado no nervo hipoglosso. Com Manuel, o CPAP resultou: "Acordo uma ou duas vezes por noite para ir à casa de banho. Durante o dia não tenho sono. Não adormeço a conversar com os amigos ou ao volante", refere, satisfeito.



PARA-SÓNIA DO REM

O problema

Afecta sobretudo homens com mais de 60 anos. Falam durante a noite, têm um sono agitado com pesadelos que incluem ser atacados e que os obrigam à

acção. "Na fase do REM [que é mais frequente na segunda parte da noite] não temos tónus muscular, estamos paralisados. Mas estes doentes têm actividade muscular (que deverá ser confirmada numa polissonografia) e são ‘actores do próprio sonho’", diz Marta Gonçalves. Pode acontecer, por exemplo, que para se defenderem de uma perseguição sonhada batam na mulher. Não se deve a nenhuma perturbação psíquica, como stress pós-traumático, mas poderá estar associado a um futuro processo demencial.



Tratamento

Com doses baixas de clonazepam ou melatonina ao deitar, o tratamento é eficaz desde que se tome diariamente "porque poderá ocorrer um episódio maior", diz a psiquiatra.



A menopausa afecta o sono?

Muitas vezes sim. É comum as mulheres queixarem-se por não dormirem bem

1. Tratar afrontamentos e calores: Podem interferir com o sono provocando insónias e estão associados a transpiração intensa que obriga as mulheres a trocarem a própria roupa ou a das suas camas durante a noite. Fernanda Geraldes, que preside à secção Menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, considera que ao tratar-se estes sintomas (que afectam 50% das mulheres) o sono melhora.

2. Controlar o peso: É importante, diz o presidente da Associação Portuguesa de Sono, Joaquim Moita, já que este favorece o aparecimento da Síndrome

da Apneia do Sono.

3. Atenção às doenças: Se a depressão ou a osteoporose afectarem a qualidade do sono – é comum as mulheres nesta fase da vida terem um sono mais

fragmentado – devem ser tratadas, aconselha Joaquim Moita.



Artigo originalmente publicado na SÁBADO n.º 699, de 11 de Março de 2017