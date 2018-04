É sabido que as pessoas que adormecem tarde têm dificuldades em acordar de manhã, mas um novo estudo publicado no jornal científico Chronobiology International investigou o quão prejudicial isso pode ser.

O Instituto de Neurologia de Northwestern, Chicago, nos Estados Unidos da América, em parceria com a Universidade de Surrey concluiu que as pessoas noctívagas têm 10% maior probabilidade de ter uma morte precoce. A investigação descobriu ainda uma maior probabilidade de desenvolvimento de doenças físicas e mentais.

Os cientistas recorreram a um banco de informação vasto, o UK Biobank. Compuseram de seguida uma amostra de 433.268 pessoas, que tinham respondido a inquéritos ao longo de sete anos. Depois de analisados os horários de sono dos falecidos e ajustados os factores externos, o estudo concluiu que a probabilidade de uma morte precoce é muito menor em pessoas madrugadoras, com o risco a subir substancialmente à medida que o seu horário de sono se vá alterando.

Comparando os dois tipos de hábitos, os noctívagos têm também 90% maior probabilidade de desenvolver doenças psicológicas e 30% maior probabilidade de lhes aparecer diabetes. Também apresentam maior propensão para desordens gastrointestinais e neurológicas.

A investigadora que liderou o estudo, Kristen Knutson, referiu em entrevista à BBC que as causas são variadas. "Pode ser derivado ao stress psicológico, o facto de se comer às horas erradas ou fazer pouco exercício físico. Há muitas variáveis de risco associadas a estar acordado à noite", relatou.

Estudos anteriores tinham apontado que 40 a 70% do ritmo circadiano das pessoas – ou o relógio biológico, como é normalmente designado – é genético, com a restante percentagem a ser influenciada pelo ambiente e idade do individuo.