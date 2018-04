Podemos não nos lembrar que acordamos a meio da noite mas um estudo descobriu que, virtualmente, toda a gente o faz. Em causa estão pequenos desconfortos sobre os quais não temos controlo mas que têm agora explicação através do artigo publicado pela Science Advances.

Se acordamos a meio da noite é por culpa do "ruído neuronal" – pequenas flutuações na voltagem do interior dos neurónios responsáveis por acordar as pessoas, que podem aumentar até a um nível que faça despertar sem ser suposto. Investigadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos da América, em parceria com cientistas da Universidade Bar-Ilan, em Israel, desenvolveram um método que permitiu simular a super-posição do ruído através de um grupo de neurónios em estudo.

A pesquisa indicou que a temperatura tem também alta influência no acordar durante o sono. Um dos autores do artigo, Plamen Ivanov, afirma que "quando a temperatura é mais alta, o ruído neuronal será mais baixo – e isso significa menos probabilidade de acordar durante a noite. Por consequência, quando as temperaturas são mais baixas haverá menor ruído neuronal, o que corresponderá a mais distúrbios do sono."

O objectivo dos investigadores passa agora por ajudar a prevenir doenças com risco associado a altas temperaturas durante o sono – como a síndrome de morte súbita infantil (SIDS). Neste caso a temperatura alto traduz-se em menor ruído neuronal, o que pode significar que a respiração do bebé fica enfraquecida, não conseguindo acordar.

"Temos uma situação em que a dependência de temperatura pode ser fundamental para salvar vidas humanas", assumiu Ivanov ao jornal científico. A líder da investigação, Hila Dvir, acredita que, no futuro, será possível descobrir novas maneiras de aumentar o ruído neuronal em bebés que se considerem em risco para SIDS e talvez até desenvolver uma nova geração de medicamentos que diminuam o barulho dentro das nossas cabeças.