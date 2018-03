Uma equipa de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), da Universidade de Coimbra, estudou como o envelhecimento celular é agravado pelo sono de má qualidade.

Num artigo científico publicado na revista Cell, os autores encontraram uma ligação entre a síndrome de apneia obstrutiva do sono e oito marcadores do processo de envelhecimento celular prematuro podendo desenvolver várias doenças, desde problemas cardíacos a demências, passando por acidentes vasculares cerebrais.

A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se pela ocorrência de paragens respiratórias e pelo ressonar. Segundo estudos europeus, a doença afectará cerca de 49% dos homens e 25% das mulheres e tem tratamento.

Cláudia Cavadas, investigadora do CNC e uma das autoras do artigo publicado em 2017 por investigadores portugueses na revista Cell, contou o processo ao Público: "Fomos à procura de estudos que tivessem tentado relacionar a apneia do sono com marcadores que já se sabia que estão associados ao envelhecimento celular e encontrámos uma correlação entre a doença e, pelo menos, oito dos marcadores de envelhecimento".

No artigo, Claúdia e outros investigadores mostram que o envelhecimento celular prematuro pode facilitar o desenvolvimento de doenças: "A privação do sono e as noites mal dormidas alteram o nosso ritmo circadiano e também podem promover o aparecimento de alguns dos mesmos marcadores de envelhecimento."

Em entrevista ao Público, o médico Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono e outro dos autores do artigo publicado na Cell, recordou que a apneia obstrutiva do sono está aliada a um perigo acrescido de AVC’s, enfartes, acidentes de viação e que, por isso, "há pessoas que morrem à espera de uma consulta".

De acordo com o especialista, os casos de insónia crónica afectam 10% da população e caracterizam-se por insónias três vezes por semana durante três meses. Joaquim Moita lamenta ainda ao Público, o facto de não se valorizar o sono, aconselhando: "As pessoas têm de dormir entre sete a nove horas por noite, nunca menos que seis ou mais do que dez", reclama.

Esta sexta-feira comemora-se o Dia Mundial do Sono, e o médico deixa outras dicas para tornar a nossa vida mais saudável como tirar a televisão do quarto e o telemóvel da mesinha de cabeceira, controlar os horários de descansar e despertar, não consumir substâncias alcoólicas ou tabaco, regular a temperatura no quarto entre os 18 e os 20 graus Celsius, entre outros gestos simples que podem evitar graves problemas de saúde.