Sintomas de ansiedade são comuns em pessoas com doenças mentais e uma variedade de maleitas físicas, especialmente aquelas relacionadas com o stress. A Organização Mundial de Saúde estimou que em 2015 mais de 300 milhões sofreram de depressão e algum tipo de perturbação de ansiedade.

Uma nova investigação concluiu que microbiota intestinal – os triliões de microorganismos nos intestinos que desempenham funções importantes no sistema imunitário e metabolismo ao facultarem mediadores inflamatórios, nutrientes e vitaminas – pode ajudar a regular as funções cerebrais. Desta forma, doenças mentais poderiam ser tratadas através da regulação da microbiota intestinal.

Até agora não havia provas científicas para suportar esta teoria. Por isso, um grupo de cientistas do Centro de Saúde Mental de Xangai, na China da Escola de Medicina da Universidade decidiu investigar se havia evidências que provassem a melhoria de sintomas de ansiedade através da normalização da microbiota intestinal.

O estudo foi organizado em 21 projetos que examinaram 1,503 pessoas. Do total, 14 tiveram intervenções médicas de probióticos e sete usaram formas não-probióticas, como o ajustamento de dietas alimentares.





