Exames mostram como abusos danificam cérebros de crianças

Consegue descobrir as diferenças entre os exames ao cérebro destas duas crianças com três anos? Um deles pertence a um menor com uma vida doméstica estável e o outro a uma criança vítima de abusos.

De uma forma geral, a primeira imagem mostra menos danos estruturais e é bastante maior do que a da esquerda, sendo a imagem de uma "criança saudável com três e tamanho médio". Se olharmos para a segunda, nota-se que é o formato cerebral é bastante mais pequeno e tem estruturas cerebrais menos definidas, pertencendo a uma criança que sofreu um profundo abuso emocional e negligência.

A criança da direita está a sofrer de "negligência e privação sensorial extrema", escreve o professor Bruce Perry, chefe de psiquiatria no Hospital das Crianças do Texas, nos EUA, onde foi conduzido o estudo científico que examinou as diferenças cerebrais entre os tipos de menores recorrendo a eletroencefalogramas (EEG).

A investigação concluiu que a negligência e abusos na infância tem consequências cognitivas no desenvolvimento ao longo dos anos. "Estas imagens mostram o efeito negativo da negligência num cérebro em desenvolvimento", escreveu Perry. "O eletroencefalograma da criança da direita mostra um cérebro mais pequeno do que o médico e tem ventrículos alargados e atrofia cortical", o que significa essencialmente que a criança sofre de atrasos no desenvolvimento e problemas com memória.

A atrofia cortical costuma ser encontrada em doentes com Alzheimer.

O investigador explica, citado pelo The New York Post, que as crianças e adultos que sofreram negligência emocional podem ter muitas dificuldades em manter relações saudáveis no futuro.

Bruce Perry concluiu no estudo que "o desenvolvimento dos sistemas neurais que permitam um funcionamento social e emocional otimizado dependem de cuidados atentos na infância e oportunidades para formar e manter uma diversidade de relações com outras crianças e adultos durante esse período".

Já em 2009, um estudo do Hospital das Crianças de Stanford tinha determinado que crianças com Perturbação de Stress Pós-Traumático (PTSD) e níveis altos de cortisol (a hormona do stress) tinham mais probabilidade em ter um decréscimo no tamanho do hipocampo – a parte do cérebro responsável por processar a memória e a emoção.

Outros estudos ligaram os abusos emocionais durante a infância com obesidade, hipertensão e doenças coronárias (doenças no coração).