Uma equipa internacional de cientistas descobriu um "planeta proibido" num "lugar impossível": trata-se de um exoplaneta (um planeta fora do Sistema Solar) localizado no Deserto Neptuniano, uma região tão quente e com tanta radiação que torna as condições extremamente inóspitas para a presença de planetas.

"Esse planeta é muito especial porque está muito, muito perto da estrela que orbita e é muito quente. Pensávamos que os planetas não conseguiriam existir sob essas condições", explicou o investigador Daniel Bayliss, do Departamento de Astrofísica da Universidade de Warwick, na Inglaterra, e um dos autores da pesquisa à BBC.

Os cientistas também o consideram um "planeta proibido" devido ao local onde se encontra, "porque se supunha que ele não poderia estar ali". "Pensávamos que no Deserto Neptuniano um planeta de tamanho similar a Neptuno evaporaria quase totalmente pela radiação, já que grande parte desses planetas é composta de gás, com um único núcleo rochoso", vinca o cientista.

Já existiam planetas do tamanho de Júpiter a viver nessa órbita, mas, explicita Bayliss, "quando um planeta chega ao tamanho de Júpiter (o maior planeta do Sistema Solar), a sua gravidade é muito maior e pode, por isso, reter o gás de sua atmosfera e não evaporar". Os cientistas já tinham encontrado planetas muito pequenos nessa zona e pequenos núcleos rochosos, mas é primeira vez que se descobre um planeta com a massa deste no Deserto Neptuniano.

O nome científico do planeta é NGTS-4b e foi publicado um estudo sobre este no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. A sua massa é 20 vezes superior à da Terra, estando a 920 anos-luz do planeta e com uma temperatura que pode atingir os mil graus centígrados

O grande enigma com que se debatem os cientistas é como o planeta retém a sua atmosfera, já que, dadas as condições onde se encontra, deveria ter evaporado. É possível, segundo os cientistas, que só tenha chegado à sua posição no último milhão de anos.