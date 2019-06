A Organização das Nações Unida (ONU) recomenda que os governos se foquem mais em resolver problemas de austeridade, desigualdade e insegurança laboral em vez usarem excesso de terapia e medicação para tratar doenças mentais. As conclusões são de um relatório da autoria de Dainius Puras sobre o tema, publicado hoje. "Isso seria a melhor 'vacina' contra a doença mental e seria muito melhor do que o atual uso excessivo de medicação psicotrópica", vinca o responsável.

Para Puras, numa entrevista ao jornal The Guardian, as medidas adotadas durante e depois da crise financeira de 2008 prejudicaram muito as pessoas que sofrem de doenças mentais, levando ao exponenciar de desigualdades e isolamento social, e acentuar das divisões. "As medidas de austeridade não contribuíram de uma forma positiva para a saúde mental da população. As pessoas começaram a sentir-se mais inseguras e ansiosas, com prejuízo para o seu bem-estar emocional." Assim, a "melhor forma de investir em saúde mental é através da criação de um ambiente favorável e de apoio, tanto no meio laboral, como familiar".