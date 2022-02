Reator de fusão nuclear bate recorde de produção de energia

No Reino Unido, o JET produziu 59 megajoules em 0,5 segundos, a potência equivalente a dois comboios ou 11 mil casas - mas apenas suficiente para ferver 60 chaleiras com água.

O recorde de produção de energia através de fusão nuclear foi pulverizado esta quarta-feira em Oxford: foram necessários apenas 0,1 miligramas de trítio, 0,07 miligramas de deutério e apenas cinco segundos de experiência para que o reator Joint European Torus (JET), do consórcio EUROfusion, produzisse 59 megajoules - a potência energética equivalente ao consumo de 11 mil casas ou dois comboios. O novo máximo é mais do dobro da energia produzida pelo anterior recorde mundial de 21,7 megajoules, fixado em 1997.

O processo é o mesmo que dá a energia a estrelas como o Sol, através de uma reação a altas temperaturas em que dois ou mais núcleos de átomos se combinam para formar diferentes núcleos de átomos e outras partículas subatómicas, como neutrões e protões. A diferença na massa durante a reação é depois manifestada na libertação ou absorção de energia. A fusão nuclear pode assim produzir quatro milhões de vezes mais energia do que outras fontes como carvão, petróleo ou gás.

O teste, que contou com portugueses do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) na equipa de mais de 4.800 investigadores, teve como objetivo maior preparar a operacionalização do maior reator de fusão nuclear experimental do mundo, que está a ser construído em França. Nos testes do JET participam, todos os anos, cerca de 350 cientistas da União Europeia, Reino Unido, Suíça e Ucrânia.