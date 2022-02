Raquel Prates fará histerectomia devido a endometriose. "É muito incapacitante", explica médica

Raquel Prates, modelo, apresentadora e empresária de 46 anos, que atualmente faz parte do painel de comentadores do programa Passadeira Vermelha, revelou nas redes sociais que estava no hospital para ser submetida a uma histerectomia total, que consiste na remoção do útero, com excisão de todas as lesões provocadas pela doença de que padece há décadas, mas foram tardiamente diagnosticadas: endometriose e adenomiose.



Em simultâneo, realçou que "é imperativo que haja um diagnóstico precoce, para que as pacientes recebam o tratamento mais adequado atempadamente, evitando a progressão da doença e outras complicações mais graves", chamando ainda a atenção para a Associação Mulher Endo, que ajuda – encaminhando para médicos sensibilizados para o tema, por exemplo – as mulheres com sintomas de endometriose.







"É muito incapacitante", afirma à SÁBADO a ginecologista Iris Bravo, que por ser especializada em infertilidade lida bastante com a doença: "Cerca de 30 por cento das mulheres que sofrem de enometriose sofrem também de infertilidade e 30 por cento das que têm infertilidade, sofrem de endometriose."



Afetando uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, é no entanto raramente abordada, além de ser muito desvalorizada, tanto pelos médicos como pelas próprias pacientes, convencidas de que ter dores menstruais muito intensas é normal.