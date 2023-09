Um novo estudo sobre a incidência do cancro, publicado no jornal BMJ Oncology, sugere que o número de casos de cancro em idades abaixo dos 50 anos aumentou 79,1% entre 1990 e 2019. A investigação baseou-se em dados do Global Burden of Disease Study 2019 sobre 29 tipos de cancro em 204 países e regiões e revela ainda que o número de mortes subiu 27,7%.