Portugal apresenta hoje um risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) 'muito elevado' em praticamente todo o território, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Apenas o distrito de Faro tem um risco inferior, mas que, mesmo assim, é 'elevado', adianta a informação do IPMA publicada no seu 'site'.



Para as regiões com risco 'muito elevado' e 'elevado', o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.



Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é 'baixo', 3 a 5 ('moderado'), 6 a 7 ('elevado'), 8 a 10 ('muito elevado') e superior a 11 ('extremo').



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões do interior durante a tarde, e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada nas regiões do interior durante a tarde. O vento deverá soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (até 45 km/h) no litoral oeste, com rajadas até 80 km/h a norte do Cabo Raso a partir da tarde, e nas terras altas.



Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro em especial no litoral, dissipando-se a partir do início da manhã, e uma descida da temperatura máxima no litoral oeste.



Para os Açores, grupo ocidental, as previsões apontam para céu muito nublado com abertas, especialmente para a tarde. e vento sudoeste bonançoso (10/20 km/h), tornando-se moderado (20/30 km/h). No grupo central são esperados períodos de céu muito nublado com abertas e possibilidade de neblinas na madrugada e início da manhã, especialmente na costa sul das ilhas.Vento sudoeste fraco a bonançoso (05/20 km/h). Para o grupo oriental, prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas, aumentando de nebulosidade ao longo da tarde, e aguaceiros fracos para o fim do dia.Vento fraco (05/10 km/h).



Na Madeira, o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado, prevendo-se aguaceiros em geral fracos nas vertentes norte e terras altas. O vento soprará moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante norte.



As temperaturas máximas previstas para hoje são de 24 graus celsius em Lisboa, 31 em Faro e 22 no Porto, 19 em Ponta Delgada e 22 no Funchal.