Prémio Nobel da Química para Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov

Reuters

As nanopartículas e pontos quânticas são usados nas luzes LED e nos ecrãs de televisão, além de serem utilizados para guiar os cirurgiões quando tentam remover tecido cancerígeno de um paciente.Os três investigadores norte-americanos vão receber um prémio com um valor pecuniário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros) que será distribuído em partes iguais pelos três investigadores.Bawendi é professor no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Brus é professor emérito da Universidade de Columnia e Ekimov trabalha para a empresa Nanocrystals Technology Inc.O Nobel da Química foi o terceiro a ser atribuído, depois do prémio para a medicina e a física no início desta semana.