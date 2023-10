Escreveu artigos sobre escravatura, imigração e sobre tecnologias, mas o tema que mais a motiva é a disparidade salarial entre géneros. No dia 9 de outubro, a economista de 77 anos venceu o Prémio Nobel de Economia.

Claudia Goldin venceu neste dia 9 de outubro o Prémio Nobel de Economia: mais um para a sua vasta coleção de galardões. Dedicada à investigação da disparidade salarial entre géneros, a economista de 77 anos já escreveu artigos acerca do impacto da pílula na carreira das mulheres, o que está por detrás da alteração dos apelidos das mulheres após o casamento, ou ainda as razões que levam a que a maioria dos licenciados seja do sexo feminino.