Engravidar depois dos 50. Risco ou oportunidade?

O médico Fernando Cirurgião refere à SÁBADO que, por um lado, "ainda bem" que as mulheres têm filhos, mesmo numa idade mais tardia, mas sublinha que a partir dos 35 anos, a ciência já considera estar perante uma "gravidez tardia", logo com mais riscos.

É certo que há cada vez mais mulheres a terem filhos mais tarde, mas quando Carla Baía e Cláudia Raia se tornaram notícia por estarem grávidas depois dos 50 anos, levantou-se a dúvida: há riscos numa gravidez nesta idade? Para esclarecer esta e outras questões, a SÁBADO falou com o médico ginecologista e diretor do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Fernando Cirurgião, que sublinha que apesar dos riscos é bom sinal que as mulheres tenham filhos desejados.