Biomarcador determina eficácia da quimioterapia. Objetivo: 'Menos doentes submetidos a um tratamento, sem clara vantagem'

Uma equipa portuguesa, coordenada pela investigadora Guadalupe Cabral, do Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade NOVA de Lisboa, identificou um marcador que permite avaliar a forma como um doente com cancro da mama vai responder à quimioterapia que antecede a remoção do tumor. Um passo importante, dado que mais de metade dos doentes com este tipo de cancro são sujeitos a quimioterapia, sem apresentarem resultados. As conclusões do estudo foram publicadas na revista Cancers.



Guadalupe Cabral é bióloga especializada em imunologia e venceu, em 2019, o Prémio Pfizer na categoria de investigação clínica, por este estudo.