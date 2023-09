Descongestionantes nasais com fenilefrina não são eficazes, dizem especialistas

Nos Estados Unidos, os descongestionantes nasais por via oral com fenilefrina podem estar próximos de ficarem indisponíveis nas farmácias. Este componente é usado em medicamentos vendidos em Portugal como o Antigrippine trieffect. A decisão foi tomada a 12 de setembro após uma votação unânime do conselho da Food and Drug Administration (FDA), a agência federal do Departamento de Saúde que gere os medicamentos nos EUA e que declarou a ineficácia da fenilefrina tomada por via oral.



REUTERS/Lukas Barth

Apesar de este componente ter sido alvo de três grandes estudos por parte da FDA, a verdade é que desde que a sua utilização foi permitida pela primeira vez, em 1938, que "não passou pelos rigorosos ensaios clinicos" a que hoje em dia são normalmente sujeitos os fármacos, de acordo com o The Wall Street Journal. Desde então, que a sua eficácia tem vindo a ser questionada por vários profissionais de saúde.

Tanto médicos como enfermeiros disseram ao The Wall Street Journal que a fenilefrina oral é metabolizada no intestino e no figado, o que faz com que não consiga atingir a corrente sanguínea em níveis suficientes, ao ponto de proporcionar um alívio do congestionamento nasal. Como tal, aconselham a utilização de outros tipos de medicamentos que contenham por exemplo pseudoefedrina (em Portugal, está presente no Sinutab), anti-histamínicos (como o Vibrocil), ou produtos de spray nasal (por exemplo o Marimer).

Com quase um século de existência, a fenilefrina é um dos ingredientes usados em produtos como o Antigrippine trieffect (que também tem paracetamol). O componente é vendido para tratar sintomas de tosse, sinusite e gripe.



Segundo a revista Time, que cita a FDA, em 2022 os consumidores gastaram cerca de 1,8 mil milhões de dólares (1,7 milhões de euros) em produtos com fenilefrina.

A SÁBADO entrou em contacto com o Infarmed para obter uma reação ao sucedido nos EUA, mas não recebeu resposta em tempo útil.