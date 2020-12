ONU retira canábis e haxixe da lista de drogas mais perigosas

Por dois votos, a Comissão de Narcóticos das Nações Unidas (ONU) decidiu retirar a canábis e o haxixe da lista de drogas que exigem maior regulação, ao seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) com vista a facilitar a investigação para o uso terapêutico da droga.Portugal não se encontra na Comissão, em que os países-membros vão mudando de forma a representar cada continente. Entre os 53 estados-membros, 27 apoiaram a reclassificação da canábis e da haxixe e 25 votaram contra. A Ucrânia absteve-se, de acordo com o jornal The Independent.Há 59 anos que a canábis se encontrava na mesma lista que a heroína, por exemplo. Na recomendação da OMS, ressalvou-se que a canábis pode ter efeitos adversos e causar dependência, mas que também reduz a dor e a náusea e alivia sintomas de doenças como a epilepia, anorexia, e esclerose múltipla.A OMS salientou ainda que a canábis, ao contrário de outras drogas como o fentanil, heroína e morfina não está ligada a um risco significativo de morte. Porém, a canábis e a haxixe entraram numa nova lista, um nível abaixo do controlo pedido para a heroína, devido às "altas taxas de problemas de saúde pública ligadas ao consumo de canábis".