Esta quinta-feira, a segunda parte da reunião sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal foi dedicada às vacinas. Os especialistas defenderam que as pessoas não devem recear efeitos adversos da vacina e que os infetados que sentem efeitos moderados a graves têm uma resposta imunitária mais forte.Um dos especialistas convidados foi João Gonçalves, professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Gonçalves sublinhou a importância de criar memória no sistema imunitário para que a imunidade atue a longo prazo. A vacina permite desenvolver "anticorpos antivirais para evitar o crescimento da doença".Os infetados assintomáticos não desenvolvem anticorpos que lhes dêem uma proteção a longo prazo, já "os doentes moderados e graves apresentam normalmente uma resposta imunitária mais forte".O perito explicou ainda que com a gripe, que é provocada por outro coronavírus, "as pessoas com mais de 50 anos têm menos capacidade de resposta às vacinas".Entre cada pessoa, a vacina não cria uma imunidade igual pelo que não se sabe quando será criada a imunidade de grupo. Gonçalves salienta que é necessário saber se "as vacinas que aí vêm, além de impedirem a doença, também permitem a transmissão". Mas ainda não é possível tirar conclusões.O professor universitário clarificou ainda que "todas as vacinas têm reações adversas". Se após a sua toma se sentirem dores de cabeça, ou inchaço, "é normal" porque é o corpo a responder e a vacina a atuar no sistema imunitário. "Não tenham medo dos efeitos adversos da vacina", afirmou João Gonçalves.Adianta ainda que a imunidade não cria efeitos secundários, e que mesmo que a vacina tenha sido desenvolvida em pouco tempo tal não a torna mais perigosa para as pessoas porque todos os testes estão a ser feitos. "Os benefícios da imunidade claramente sobrepõe-se aos riscos da não vacinação", continuou Gonçalves. Haverá "menor risco à doença, alguns efeitos secundários e uma redução da transmissão"."Seria mau para a ciência e muito mau para a Humanidade se nós depois de oito meses intensos não conseguíssemos ter imunidade bem instalada e capaz de nos proteger contra este vírus", defendeu João Gonçalves.Há 274 vacinas em desenvolvimento e 59 em testes clínicos. Onze encontram-se na terceira fase de testes e a União Europeia garantiu a oferta de seis.