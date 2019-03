O medicamento tem de ser administrado em estabelecimentos de saúde por profissionais. Cada sessão do tratamento custará entre 523 a 785 euros.

A agência de Administração de Comida e Medicamentos (FDA, sigla em Inglês) acabou de aprovar um novo medicamento destinado ao tratamento da depressão clínica grave: chama-se Spravato e é em forma de spray nasal. A nova droga contém escetamina, "prima química" da cetamina, que é há muito estudada para o tratamento da doença mental.

A cetamina é um anestésico poderoso que tem sido comercializado ilegalmente em discotecas nos EUA, com o nome de droga "especial K".

O medicamento que o laboratório Janssen, pertencente à Johnson & Jonhson, declara ser revolucionário, deverá ser usado sob o formato de antidepressivo oral em pacientes com depressão que já tenham tentado pelo menos dois outros tratamentos sem sucesso. Só poderá ser administrado em estabelecimentos de saúde por profissionais da área e não poderá ser levado para casa.

Os pacientes que tomarem Spravato também terão de ser monitorizados durante duas horas por causa dos efeitos secundários, que podem incluir tonturas, vertigens, ansiedade, letargia, aumento da pressão sanguínea, vómitos, diminuição da sensibilidade, sedação e dissociação, um estado psicológico em que um indivíduo se sente temporariamente "desconectado" do seu corpo e mente.

O laboratório irá advertir os pacientes na caixa da droga que existe o risco de "sedação e dificuldade de atenção, julgamento e pensamento, abuso e uso errado, e pensamentos e comportamentos suicidas".

"Há uma necessidade de tratamentos adicionais efetivos para tratar a depressão grave, uma doença séria que coloca em risco a vida das pessoas", declarou a Dr.ª Tiffany Farchione, diretora da Divisão de Produtos Psiquiátricos do FDA, citada pela CNN. "Devido a medidas de segurança, a droga só vai estar disponível através de um sistema de distribuição restrito e tem de ser administrada por centros de saúde certificados onde um profissional de saúde possa vigiar o paciente", explicou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKINGNEWS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKINGNEWS</a>: <a href="https://twitter.com/hashtag/FDA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FDA</a> approves new medication SPRAVATO(TM) (esketamine) CIII Nasal Spray. <a href="https://t.co/t5pVKeG77y">https://t.co/t5pVKeG77y</a> See full PI including BOXED WARNING: <a href="https://t.co/T7DFn7BuMl">https://t.co/T7DFn7BuMl</a> <a href="https://t.co/OQL6UgCFdP">pic.twitter.com/OQL6UgCFdP</a></p>— JanssenUS (@JanssenUS) <a href="https://twitter.com/JanssenUS/status/1103110858702495744?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de março de 2019</a></blockquote>

A frequência do tratamento dependerá da severidade da doença de cada paciente: será dado uma vez por semana ou em semanas alternadas. A isto acresce-se o facto de o medicamento ser mais rápido a atuar do que outros antidepressivos, segundo o Janssen: é capaz de restaurar células cerebrais nos pacientes com depressões resistentes a tratamento.

Nos ensaios clínicos, três pessoas que experimentaram a droga suicidaram-se. A FDA considera que é difícil associar a causa da morte ao medicamento.

No entanto, alguns especialistas estão preocupados com o potencial do abuso da cetamina e por ainda não existirem dados suficientes sobre a utilização a longo prazo do composto sintético sobre a saúde humana, especialmente a um nível cognitivo.

O tratamento irá custar entre 523 a 785 euros por sessão, sendo baseado na dosagem.

Segundo especialistas ouvidos pela BBC, o último grande desenvolvimento para o tratamento da depressão ocorreu há cerca de 30 anos com a introdução da fluoxetina, inicialmente comercializada com o nome de "Prozac".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que atualmente cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão.