Nascida no dia 15 de junho, a poldra Lisa tornou-se o "primeiro cavalo em Portugal" resultante da transferência de um embrião criopreservado. criopreservação é uma técnica de recolha e transferência de embriões que, através da "lavagem do útero da égua dadora" permite a "transferência imediata" do embrião para o útero da égua recetora, que tem de estar na mesma fase de cio da égua dadora.Há já vários anos que o CRAV do Instituto de Ciências Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto presta serviços de reprodução assistida, contudo, a criopreservação tem "sido um tema de investigação recorrente", disse o investigador."Nós temos trabalhado em estreita parceria com vários colegas, nomeadamente em coudelarias e centros de recolha e exportação de sémen de equino", frisou o responsável do CRAV.Segundo António Rocha, uma vez que a criopreservação em azoto líquido permite a conservação do embrião "por tempo indeterminado", torna-se possível o seu transporte e, consequentemente, a sua transferência para éguas recetoras que se encontram em locais "geograficamente distantes".À Lusa, o investigador adiantou que a colaboração com outros colegas envolvidos comercialmente na indústria de reprodução assistida poderá potenciar a exportação de cavalos Puro Sangue Lusitanos (PSL).De acordo com o instituto, um dos maiores mercados para a exportação desta linhagem são os Estados Unidos da América , contudo, as exportações para esse país "são limitadas pela existência de uma doença parasitária que tem prevalência elevada nas principais zonas de criação de PSL"."Os cavalos adultos adquirem enfermidades e anticorpos para agentes patogénicos, que impedem ou dificultam a sua exportação, por motivos sanitários. Os embriões estão livres da maioria desses agentes patogénicos. Assim, se criopreservados, a sua exportação seria uma forma alternativa e segura de exportar genética de PSL, entre outros", concluiu o investigador.