Quando chegou ao 19º Congresso Mundial de Psiquiatria, realizado em Lisboa na semana passada, todos os olhos se viraram para Norman Sartorius. Diretor da Divisão de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 1977 até 1993, depois de dez anos a liderar o programa de epidemiologia e responsável pela classificação de desordens mentais, o professor croata é uma das mais importantes figuras da psiquiatria mundial. Foi por isso difícil conduzi-lo até a uma sala do Centro de Congressos de Lisboa para uma entrevista de apenas 20 minutos, dado o número de pessoas que o quiseram cumprimentar. Nascido em 1935 em Munster, na Alemanha, cresceu em Zagrebe, na Croácia, onde a mãe foi uma respeitada pediatra. Nos últimos anos, tem lutado contra o estigma e a discriminação de que são alvos as pessoas com doenças mentais.Na realidade há mais pessoas na velhice com doenças mentais. A depressão é muito comum na faixa etária dos 50 e 60 anos, mas eles são menos visíveis. Estamos todos mais preocupados com os nossos filhos do que com os nossos pais.Na minha opinião, o culpado é a forma como nos relacionamos com outras pessoas que se alterou. Hoje em dia há maior riqueza de informação, mas somos mais pobres em termos de comunicação. Sabemos muito mais, mas temos menos amigos.Sim, mas não podemos chorar no ombro de um computador. Queremos chorar num ombro de alguém porque isso é humano. Uma mão amiga não pode ser substituída por um número de telefone.