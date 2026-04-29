Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Ciência & Saúde

Ondas de calor marcam 2025, ano mais húmido que o habitual em Portugal

Lusa 07:46
As mais lidas

Apesar do tempo seco no verão, Portugal teve condições mais húmidas do que a média Europeia, a braços com temperaturas muito altas, especialmente o centro e norte da Europa e o Mediterrâneo.

Portugal registou no ano passado seis ondas de calor em terra e ondas de calor marítimas moderadas, mas em geral 2025 foi mais húmido do que em grande parte da Europa, incluindo países nórdicos.

Onda de calor
Onda de calor GettyImages

O balanço é feito num relatório sobre o clima na Europa em 2025, que destaca temperaturas recorde no continente, a maior área ardida de sempre, resultado dos incêndios florestais, caudais de rios constantemente abaixo da média e tempestades e inundações.

No relatório "European State of the Climate" (ESOTC) de 2025 Portugal é referido especialmente pelas ondas de calor no mar, incêndios no verão, tempestades e cheias e ano de humidade excecional.

Em março e novembro de 2025 o país registou tempestades que causaram inundações, como a tempestade Cláudia em novembro passado, observa o relatório, elaborado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), responsável pela implementação do Serviço de Alterações Climáticas do programa europeu de observação da Terra Copernicus, e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Apesar do tempo seco no verão, Portugal teve condições mais húmidas do que a média Europeia, a braços com temperaturas muito altas, especialmente o centro e norte da Europa e o Mediterrâneo.

Em março do ano passado, a Península Ibérica tinha os solos 31% mais húmidos do que a média para o mês, tendo Portugal recebido 229% mais chuva do que a média dos meses de março.

Apesar de a generalidade dos rios europeus registarem um caudal inferior ao normal, na Península Ibérica durante a primavera os caudais foram muito superiores à média, nomeadamente nas bacias do Tejo e do Guadiana, devido a uma sucessão de tempestades e chuvas fortes e persistentes, que causaram várias inundações, como por exemplo a Martinho, em março.

Segundo o relatório 2025 foi o quinto mais quente em Portugal continental desde 1931 (e o terceiro mais chuvoso desde 2000) e teve seis ondas de calor, três no verão, uma na primavera e duas no outono. De julho a outubro mais de metade do continente esteve em seca meteorológica.

Os incêndios florestais provocaram quatro mortes em Portugal e os incêndios de agosto em Portugal e Espanha levaram à maior emissão anual de gases relacionadas com os fogos na Europa nos últimos 23 anos e a recordes de áreas ardidas.

Em termos gerais, o relatório indica que 2025 será o terceiro mais quente de que há registo, depois de temperaturas sem precedentes em 2023 e 2024, este o ano mais quente e o primeiro com uma temperatura média superior a 1,5ºC acima do nível pré-industrial.

A temperatura média global foi de 14,97°C, 0,59°C acima da média de 1991-2020 e 0,13°C mais baixa do que 2024, o ano mais quente.

Segundo o documento, a Europa em 2025 registou temperaturas excecionais junto à superfície do ar e da água do mar, e eventos extremos, incluindo inundações, ondas de calor e incêndios florestais.

E os dados preliminares indicam que as concentrações de gases com efeito de estufa continuaram a aumentar em 2025.

Mais calor em terra e no mar caracteriza estado do clima na Europa em 2025
Leia Também

Mais calor em terra e no mar caracteriza estado do clima na Europa em 2025

Tópicos Incêndio Chuva Chuvas Incêndios Portugal Europa Organização Meteorológica Mundial Martinho
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ondas de calor marcam 2025, ano mais húmido que o habitual em Portugal