Noel Carrilho: 'Deem condições aos médicos que eles vêm para o SNS'

A falta de médicos levou ao encerramento de vários serviços de urgência nos hospitais, no último fim de semana: Braga, Barreiro, Garcia de Orta, em Almada, ou o S. Francisco Xavier, em Lisboa. Na segunda-feira, a ministra da Saúde reuniu com diretores clínicos de vários hospitais da região de Lisboa e com sindicatos e a Ordem dos Médicos. No final, Marta Temido anunciou que vai ser posto em prática "um plano de contingência" entre junho e setembro para procurar resolver a falta de médicos nas urgências hospitalares do País.