O futuro dos data centers é no espaço? Google acredita que sim

A empresa planeia enviar satélites para alimentar a sua inteligência artificial já em 2027.
A Google está a planear criar data centers que alimentem a inteligência artificial da empresa no espaço no início de 2027. Desta forma os custos da inteligência artificial em termos de recursos como água e espaço físico iriam reduzir drasticamente.
De acordo com uma pesquisa divulgada pela empresa norte-americana esta terça-feira, com o preço dos lançamentos de satélites e foguetões para o espaço a diminuir drasticamente, os custos de ter data centers a operar no espaço em 2030 serão semelhantes aos custos de ter data centers a funcionar na Terra. "No futuro, o espaço vai ser o melhor sítio para computadores que correm programas de inteligência artificial", referiu a Google.
Pelas contas dos cientistas da Google, ao usar satélites que estarão em órbita a uma distância de quase 500 quilómetros da superfície terrestre, a necessidade de sistemas de arrefecimento reduz drasticamente, ou seja, os sistemas vão gastar muito menos água do que atualmente. a Google quer estes satélites a funcionar com painéis solares e numa fase inicial quer mandar cerca de 80 satélites para o espaço.
Mas apesar desta decisão poder resolver o problema de consumo de água e outros recursos na Terra, a verdade é que a criação de satélites, bem como o seu envio para o espaço têm um elevado custo de dióxido de carbono. E pode também reforçar o problema do lixo espacial. Atualmente já não existe um único lugar na Terra onde seja possível observar o espaço sem a interferência da luz refletida pelos satélites e pelo lixo espacial.
De acordo com o jornal The Guardian, as principais empresas de tecnologia pretendem gastar cerca de três biliões de dólares (2,61 biliões de euros) em data centers espalhados pelo mundo. E além destes centros ocuparem espaços, representam um custo elevado para o ambiente circundante, já que precisam de um consumo muito elevado de energia para funcionar.
Elon Musk e a Nvidia também já anunciaram que querem criar data centers no espaço para os seus programas de inteligência artificial.
