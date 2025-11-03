Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Meteoro iluminou céus em Portugal e Espanha

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 11:31
O fenómeno pode ser observado em Castelo Branco, Vila Real de Santo António, Figueira da Foz, Aveiro, Santarém ou Coimbra. Já em Espanha houve registos em Sevilha e Cáceres.

Na noite de domingo uma bola de fogo iluminou o céu e chegou mesmo a ofuscar a lua, sendo visível em vários pontos da Península Ibérica. O fenómeno ocorreu pelas 19h40 – hora de Portugal Continental – e foi registado por vários utilizadores das redes sociais. 

Meteoro rasga céu de Portugal

Segundo as informações partilhadas nas redes sociais o fenómeno pode ser observado em localidades como Castelo Branco, Vila Real de Santo António, Figueira da Foz, Aveiro, Santarém ou Coimbra. Já em Espanha houve registos em Sevilha e Cáceres. 

Páginas dedicadas à meteorologia e à observação astronómica, como a Luso Meteo, a Meteo Trás-os-Meteo ou a Rede de Investigação de Bólides e Meteoritos, identificaram o fenómeno como um meteoro, que possivelmente estará na subcategoria dos Bólides, particularmente mais brilhantes e luminosos. No entanto as autoridades e observatórios astronómicos ainda não divulgaram uma análise oficial sobre a origem e trajetória do meteoro.  

Tópicos Meteorologia Espanha Portugal
