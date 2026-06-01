O comprimido que pode revolucionar o cancro do pâncreas

Ainda não é uma cura, mas é uma esperança: este novo medicamento permite que os doentes vivam em média mais 13 meses - o dobro que com a quimioterapia. E também tem menos efeitos secundários.

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Treze meses pode não parecer muito tempo, mas numa doença em que a sobrevivência é de apenas 13% passados cinco anos – e cai para 3% quando já se espalhou para outras partes do corpo –, o caso muda de figura. Mas, se as estatísticas não bastarem para ilustrar a importância do tempo, o testemunho dos doentes cumpre esse papel. Histórias, por exemplo, como a de Alyson Luck – uma professora de artes e mãe de duas crianças, que foi diagnosticada com cancro do pâncreas em estadio quatro (o mais avançado) em 2022.



A nova terapia visa uma mutação presente em cerca de 30% dos cancros do pâncreas, chamada RAS DR

A americana tinha apenas 40 anos quando soube da doença. O tumor já tinha metastizado para o fígado. Passou por vários ciclos de quimioterapia, tentou uma medicação diferente e ainda voltou a fazer mais tratamentos de quimioterapia. Até que, no início de 2024, entrou no ensaio clínico de um medicamento promissor. Apesar de ter tido alguns efeitos secundários, como uma alteração na pele que durou dois meses, aquela nova terapia permitiu recuperar a sua vida normal.

“Olho para as fotografias desse ano e, em comparação com as anteriores de quando ela fez quimioterapia, são muito diferentes. Ela estava a sorrir, conseguia fazer coisas”, contou o marido, Michael Shafrir, ao jornal The Washington Post. Nesse ano, a família foi de férias à Disney, estiveram em Espanha, fizeram praia em Jersey Shore. Alyson Luck morreu em junho de 2025, mas aquele ano foi um precioso tempo extra para a família.

O medicamento que permitiu a Alyson Luck estar mais tempo com a filha Olivia, 5 anos, e Sam, de 7, chama-se daraxonrasib. Trata-se de uma nova esperança para o tratamento do cancro do pâncreas metastático (avançado). Em abril, a empresa de biotecnologia americana Revolution Medicines anunciou que os resultados do ensaio clínico deste comprimido foram bastante promissores: a sobrevida dos pacientes que tomaram o medicamento foi de 13 meses – o dobro daqueles que continuaram com a quimioterapia (o tratamento convencional).

Esta nova terapia visa uma mutação que está presente em cerca de 30% dos cancros do pâncreas, chamada RAS. “Há outros cancros onde também está presente esta mutação , nomeadamente o colorretal e o do pulmão. No primeiro é onde ela é mais prevalente, está presente em 60% dos casos”, explica à SÁBADO Daniela Macedo, que é oncologista no Hospital dos Lusíadas de Lisboa. O que é promissor é haver esse alvo terapêutico, enquadra a especialista.

Explicando de uma forma muito simples: o que acontece nestes tumores é que as células se dividem de forma descontrolada e é isso que origina o crescimento e a proliferação do tumor. “Ao descobrir esse mecanismo que o tumor usa para crescer, temos um alvo terapêutico. Este medicamento intervém nessa função que está alterada e para o crescimento do tumor”, explica a médica oncologista.

Menos efeitos secundários

Contudo, esse efeito não dura para sempre – e por isso não é uma cura. “Porque as células tumorais têm capacidade para se modificarem e criarem mecanismos de resistência. Daí que estes medicamentos durem pouco tempo”, diz a especialista. “Os únicos fármacos que têm uma resposta sustentada no tempo são as imunoterapias, porque se cria uma memória imunológica. O problema é que não funcionam em todos os cancros”, lamenta.

Ainda assim, este novo medicamento representa uma esperança para os doentes. “Estamos a falar de tumores com poucas opções de tratamento, mas ainda que seja só para um nicho de doentes abre aqui uma janela de oportunidade”, considera Daniela Macedo. Tem outras vantagens em relação aos tratamentos convencionais. Como se trata de um comprimido, pode ser feito em casa, não implica que o doente se desloque ao hospital.

Mais: também tem menos efeitos secundários que a quimioterapia. “Pode provocar alterações cutâneas, náuseas, aftas e diarreia, mas tem em geral menos toxicidade para a medula”, diz.



Estamos a falar de tumores com poucas opções de tratamento, mas ainda que seja só para um nicho de doentes abre aqui uma janela de oportunidade. Daniela Macedo, médica oncologista no Hospital Lusíadas de Lisboa

Apesar de ainda não ter sido formalmente aprovado pela agência norte-americana de produtos alimentares e de medicamentos, FDA, o medicamento recebeu a designação de “terapia inovadora” – uma classificação destinada a acelerar o desenvolvimento de terapias que se destinam a tratar doenças graves. Mais recentemente ainda também foi concedida uma autorização especial da mesma entidade para usar a nova droga experimental em doentes que já não tenham outras opções de tratamento.

O marido de Alyson Luck sente-se grato por aquilo que o medicamento deu à sua família. “Cada dia que passava, em que ela conseguia funcionar e sentir-se humana, era uma bênção”, disse ao diário americano. Poderá ser uma das primeiras, de muitas outras.

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