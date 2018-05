A NASA e a Uber assinaram um acordo para explorar a possibilidade de colocar táxis aéreos nos céus das cidades dos Estados Unidos.A NASA informou que vai iniciar as simulações dos chamados "veículos de mobilidade aérea urbana", que também incluí drones para fazer entregas.Este anúncio surge numa altura em está a decorrer a cimeira Uber Elevate, em Los Angeles, nos Estados Unidos, que reúne líderes da área das tecnologias e transportes para discutir o futuro da aviação urbana.A NASA defende que o objectivo é criar uma rede que permita aos moradores receber uma pequena aeronave da mesma forma que os utilizadores da Uber podem agora usar uma aplicação para pedir um carro.A agência espacial afirma que as simulações estão a ser planeadas nas suas instalações no aeroporto internacional de Dallas Fort Worth.