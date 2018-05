A NASA conseguiu desenvolver um reactor nuclear com o objectivo de o enviar para o espaço. Os resultados apresentados esta quarta-feira revelaram avanços na corrida por futuras missões na Lua e em Marte movidos a energia nuclear.

No comunicado realizado pela agência, cientistas afirmaram que este é o primeiro passo para lançar a tecnologia KRUSTY – um reactor ‘Kilopower’ que usa fissão nuclear para produzir 10 quilowatts de energia continuamente durante cerca de uma década.

O novo sistema apenas se torna radioactivo quando é activado, permitindo o seu transporte para o espaço sem danos para as pessoas ou equipamentos que realizem a deslocação. A Agência Espacial Americana espera, no futuro, que a tecnologia provenha energia suficiente para manter longas missões a Marte e à Lua.

"Quando formos à Lua e, eventualmente, a Marte iremos precisar de altas fontes de energia que não sejam dependentes do sol", afirmou em comunicado o administrador da Missão de Tecnologia Espacial da NASA, James Reuter.

Ainda não há planos de envio do KRUSTY para o espaço, sendo que a NASA anunciou que o próximo passo do projecto passará pelos testes de voo para verificar como é que este sistema se comportará no espaço.

Este não será o primeiro reactor nuclear a funcionar no espaço mas todos os equipamentos criados anteriormente — a maioria durante a época da Guerra Fria — ficavam longe de conseguir produzir energia suficiente para sustentar uma equipa de astronautas. Os trabalhos no KRUSTY devem agora continuar até que este seja transferido para o programa de Demonstração de Tecnologia em 2020.