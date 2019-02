Jackson Oswalt tem agora 14 anos mas aos 12, diz ter alcançado um feito importante: provocar uma fusão nuclear. O seu ato foi reconhecido pelo Open Source Fusor Research Consortium, um grupo de amadores entusiastas da energia nuclear. Contudo, tem ainda que ser reconhecido por cientistas.

"Para os que não viram os meus posts recentes, será uma surpresa que eu considerasse acreditar ter alcançado a fusão nuclear", escreveu o rapaz num fórum online do grupo. "Ao longo do último mês obtive um grande progresso. Tenho agora resultados que acredito serem merecedores disso."

Oswalt transformou uma antiga sala de brincar em casa dos pais num laboratório nuclear. Gastou mais de 8 mil euros em equipamento que recorre a 50 mil volts de eletricidade para aquecer gás de deutério e fundir o núcleo para libertar energia.

"Comecei o processo aprendendo sobre o que as outras pessoas tinham feito com os seus reatores de fusão. Depois, juntei uma lista de peças de que precisava. Arranjei a maioria no eBay mas muitas vezes as que conseguia não eram bem o que eu precisava. Por isso tinha que as modificar para conseguir fazer o que precisava para o meu projeto", contou o jovem, citado pelo jornal The Guardian. O processo ainda consome mais energia do que a que produz.

O feito de Oswalt tem que ser verificado por uma organização oficial e publicado numa revista científica. Mas o seu pai, Chris, não está preocupado: "Penso que existe uma grande descrença até as pessoas o vejam."