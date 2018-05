vEAR: a doença que o faz ouvir imagens silenciosas

Na origem da discussão estão GIF como este:



























O psicólogo Chris Fassnidge, líder da investigação, chama a esta condição de vEAR, traduzido em português para "Resposta Auditiva Provocada Visualmente". Ele e Elliot Freeman, da Universidade de Londres, acreditam que esta é uma forma alternativa de sinestesia, um fenómeno neurológico que mistura experiências sensoriais – como neste caso, a audição e a visão.

Mesmo que não seja precisamente sinestesia, o vEAR é uma forma de perceber até onde os nossos sentidos estão intrinsecamente ligados. "Quanto mais soubermos sobre o nosso cérebro, mais aprenderemos sobre o quão multissensorial ele é e de que maneira cada sentido pode influenciar outro", afirmou Fassnidge ao site de notícias Vox.

























A sinestesia, por sua vez, é qualquer episódio de activação de um sentido que permita a percepção de outro - a associação de sabores a cheiros ou cores a notas de música, por exemplo. Simplificando: as pessoas com esta condição poderão ver uma laranja e sentir o seu sabor, por associação do cérebro. E esta é considerada uma doença bastante rara - apenas 3% das pessoas no mundo experienciam este fenómeno involuntário e consistente.















E esta "varia de pessoa para pessoa", como conta Fassnidge à mesma fonte. "Algumas pessoas descrevem os sons que ouvem ao ver imagens como um zumbido na sua cabeça. Para outras pessoas, é como se fosse um som de fundo. Outras dizem ainda que depende do que estiverem a observar, variando entre as duas formas."

O primeiro estudo sobre o vEAR foi publicado em 2008 mas este é ainda um fenómeno relativamente desconhecido, visto ser uma condição de difícil percepção para as pessoas. "A maioria das pessoas não se apercebe que tem este distúrbio até ser testada em laboratório. Isto talvez aconteça porque esses episódios ocorrem de maneira frequente ou então porque essas pessoas apenas não se conseguiram abstrair de tudo o resto para ouvir o ruído mental", revelou Fassnidge.

E a popularidade de GIF’s – pequenas imagens silenciosas em movimento – que provocam o vEAR parece estar a aumentar, tendo sido criada uma comunidade de partilha destes pequenos vídeos, na rede social Reddit, que já conta com mais de 100 mil pessoas.

O estudo de Fassnidge e Freeman descobriu ainda que pessoas que têm earworm, geralmente conhecido como ficar com músicas na cabeça, são mais propícias a experienciarem vEAR. "Pode estar relacionado com o córtex auditivo estar mais excitável, fazendo com que este não pare", sugere Fassnidge. Este distúrbio também tem maior incidência em pessoas com outras formas de sinestesia.

A explicação poderá estar no resultado de anos de aprendizagem: fomos ensinados a esperar certos sons quando vemos certos objectos a movimentarem-se de uma determinada forma. Quando vemos uma bola no chão, já sabemos que som irá fazer. Mesmo que não vejamos um carro a percorrer a estrada, já conhecemos bem o seu som e, aí, a imaginação faz o resto.





Podemos comparar esta sensação àquilo que um cego sente quando adquire um certo grau de visão através de eléctrodos que se alocam na língua. Estes dispositivos de substituição sensorial traduzem o mundo visual através de estimulação cerebral, aumentando a ligação entre os restantes sentidos, uma "informação visual que é transmitida ao córtex visual", como Fassnidge explica à Vox.

O inquérito utilizado pelos investigadores para a determinação do vEAR no estudo publicado no Cortex é semelhante a este. O teste mostra-lhe os GIF’s e tudo o que tem de fazer é classificar a sensação auditiva que experiencia através das imagens.