É apenas uma hipótese: um artigo científico elaborado por cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian teoriza que o objecto interestelar poderá ter origem artificial e terá sido comandado para se aproximar do planeta.

É um cometa? Um asteróide? A verdade é que Oumuamua é um objecto interestelar misterioso que passou no ano passado pelo nosso Sistema Solar e que desde então tem intrigado a comunidade científica. À falta de meios e estudos adicionais para o designar, os cientistas que estudaram o fenómeno decidiram intitulá-lo como uma "nova classe de objecto interestelar".

Sabe-se muito pouco sobre o objecto em questão e há muitas perguntas sobre o mesmo, o que levou Shmuel Bialy e Abraham Loeb, investigadores no Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a escrever um artigo científico sobre a hipótese de Oumuamua ser uma nave espacial alienígena que passou perto da Terra para recolher informações sobre o planeta. Dadas as características misteriosas do corpo, é uma hipótese. "Alternativamente, um cenário mais exótico é que o Oumuamua poderá ser uma sonda totalmente funcional enviada intencionalmente para a Terra por uma civilização alien", lê-se no estudo.

Identificado em Outubro de 2017 pelo telescópio Pan- STARRS 1, no Havai, os cientistas apressaram-se a reunir mais informações sobre o objecto: descobriram que este tinha viajado para o nosso Sistema Solar vindo de outro e que apresentava uma estranha constituição, sendo alongado, com uma forma similar a um charuto, vermelho-escuro e com um comprimento sensivelmente dez vezes maior do que a largura. Quando foi observado pelos investigadores, estava a viajar a 315.431 quilómetros por hora, conforme é explicado no artigo submetido para publicação na revista científica Astrophysical Journal Letters.

Porém, pouco mais foi descoberto uma vez que o corpo acabou por sair do nosso Sistema Solar em Janeiro de 2018 antes que os cientistas conseguissem aprender mais sobre ele.

Para sustentar esta possibilidade, os autores do texto basearam-se no facto de Oumuamua se mover de uma maneira atípica (estava a rodar muito rapidamente enquanto passava pelo Sistema Solar e pareceu aumentar a velocidade em vez de diminuir, como acontece com outros objectos interestelares, enquanto passava pelo sistema. A isto acrescenta-se a sua estrutura invulgar e a coincidência de ser ter afastado quando os cientistas estavam a procurar recolher mais dados sobre este, o que demonstra que seguia uma trajectória irregular, o que também não é comum.

Tendo em conta a aceleração acentuado do Oumuamua, o cenário exótico proposto pelos investigadores volta a reforçar-se. Outra possibilidade dentro desta teoria que o corpo poderá tratar-se de um "Lightsail", uma nave movida a energia solar, "a flutuar no espaço como detritos de um avançado equipamento tecnológico", que poderá ter utilizado a luz solar para como fonte de energia. Isto pode ter sido um acidente ou intencional, defendem Bialy e Loeb.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">The thing you have to understand is: scientists are perfectly happy to publish an outlandish idea if it has even the tiniest *sliver* of a chance of not being wrong. But until every other possibility has been exhausted dozen times over, even the authors probably don’t believe it.</p>— Katie Mack (@AstroKatie) <a href="https://twitter.com/AstroKatie/status/1059637965088047104?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de novembro de 2018</a></blockquote>

Disto os cientistas têm a certeza: o Oumuamua é o primeiro objecto identificado que passou pelo Sistema Solar que pode ter surgido ou ter sido criado fora do mesmo. Já descartaram que se trataria de um asteróide devido ao seu formato e trajectória que não se enquadra na classe. Também não será um cometa dado que estes aceleram a sua velocidade devido ao fenómeno outgassing (o Sol aquece a superfície gelada do mesmo e fá-lo libertar gás) e o objecto não tinha o pó que é libertado neste processo.

Note-se que os autores do estudo dedicaram a maior parte do artigo a reflectir e descrever a massa e forma do objecto interestelar e que processo natural poderia ocorrer para formar o Oumuamua. A teoria de este ser uma nave alienígena é apenas uma das possibilidades.