Uma equipa internacional de cientistas descobriu que os antigos egípcios utilizavam um sistema que incluía rampas, cordas de origem vegetal e uma espécie de "trenó" de madeira para transportes as pesadas pedras utilizadas na construção das míticas pirâmides.

A forma como a civilização antiga egípcia construiu as suas míticas pirâmides ainda é mistério actualmente. Afinal, dados os meios da época, como é que os egípcios conseguiram mover pesados blocos de pedra e erguer pirâmides como a de Gizé com 138.75 metros de altura (actualmente)?

De acordo com a nova descoberta arqueológica, parte do mistério pode ser ter sido resolvido: a equipa internacional de cientistas do Instituto Francês de Arqueologia Oriental (IFAO), no Cairo, e da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, descobriu de que forma a antiga civilização transportava os pesados blocos de alabastro e outros minerais vindos da pedreira de Hatnub, que podiam chegar a pesar duas toneladas. Para o fazerem, concluiu o grupo de investigadores, recorreram a um sistema de transporte que utilizava uma rampa íngreme.

Nesta plataforma inclinada havia em ambos os lados escadas e aberturas onde se podia encaixar colunas de madeiras que, por sua vez, permitiam que se enrolasse cordas. Desta forma, era possível encaixar os blocos de pedra e fixá-los numa espécie de "trenó" de madeira que era puxado ao longo da construção pelos operários. As pedras eram assim deslocadas numa plataforma com um declive de pelo menos 20 graus, que funcionavam como "multiplicador de força" e facilitavam a subida do veículo até ao local pretendido, esclareceu Roland Enmarch, um dos arqueólogos da equipa.



"Este sistema é composto de uma rampa central ladeada por duas escadarias com vários buracos", explicou Yannis Gourdon, co-diretor da expedição, ao Live Science.

Este processo já tinha sido teorizado por cientistas, em detrimento das ideias menos prováveis de as pirâmides do Egipto terem sido erguidas por aliens ou por moradores da Atlântida. Investigadores pressupunham que os egípcios já tivessem desenvolvido um engenho deste tipo para os auxiliar. Porém, "Este tipo de sistema nunca foi descoberto em nenhum outro lugar antes", garantiu Gourdon, outro membro da equipa.

Gourdon explicou ainda que, tendo em conta as marcas de ferramentas encontradas no local e as inscrições que estudaram pertencentes ao reinado de Khufu, o sistema deverá existir pelo menos desde a liderança do rei mencionado, o construtor da Grande Pirâmide (a maior das três Pirâmides de Gizé - Khufu, Khafre e Menkaure). Como este sistema remonta, pelo menos, ao reinado de Khufu, significa que durante o tempo de Khufu, os antigos egípcios sabiam como mover enormes blocos de pedra usando encostas muito íngremes. Portanto, poderiam tê-lo usado para a construção da sua pirâmide", elucidou.

Os cientistas de ambas as universidades estão numa missão conjunta desde 2012 a estudar a pedreira de Hatnub, de onde provinham as pedras, que depois eram levadas até ao rio Nilo, a 20 quilómetros de distância - graças ao sistema descoberto pela equipa - e posteriormente transportadas em navios.