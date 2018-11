Podemos estar a aproximar-nos de uma nova era, agora que o Aeolus já está em órbita.

Três dias. Actualmente, as previsões meteorológicas realmente fiáveis são aquelas que se fazem até três dias: a partir daí perde-se, gradualmente, a fiabilidade dos dados. Mas estas contas podem mudar. Podemos estar a aproximar-nos de uma nova era, agora que o Aeolus já está em órbita. É o primeiro satélite a estudar os ventos "de forma detalhada e uniforme a várias latitudes e longitudes", explica à SÁBADO Danilo Muzi à frente do Earth Explorers Programme, da Agência Espacial Europeia (ESA).



"Em quanto é que o Aeolus vai melhorar as previsões meteorológicas, em termos de percentagem, ainda está para ser visto. Temos de esperar", observa. As expectativas são altas. É que, até agora, os meteorologistas contavam apenas com os dados fornecidos pelos balões lançados (radiossondas) que só registavam dados até 10 quilómetros de altitude. O Aeolus fará o estudo do vento até 30 quilómetros da superfície.



Com estes dados, as estações meteorológicas poderão alimentar as suas previsões numéricas com informação capaz de permitir melhores previsões e, também, de saber mais sobre as alterações climáticas.



Tecnologia inovadora

Porquê o vento? É a circulação do ar que ajuda na distribuição de calor pelos vários pontos do planeta, lembra o especialista da ESA: "Entender melhor estes fluxos ajudará os climatologistas a perceber como funciona o clima e de que forma é regulado."



Lançado na noite de 22 de Agosto, de Kourou, na Guiana Francesa, o Aeolus estará em órbita a 320 quilómetros da Terra. A operação será controlada pelo centro de operações da agência, que fica em Darmstadt (Alemanha) - e os dados processados pelo centro de observação da Terra, em Frascati (Itália). A missão, à semelhança de outras, é um esforço internacional: envolve 53 empresas de 14 países.



Dezasseis anos se passaram desde que se começou a desenvolver o Aeolus, cujo impacto poderá ser medido em várias frentes: "As previsões são importantes para a pesca, os transportes, a agricultura, o turismo."



Inspirado na mitologia grega - Aeolus é o deus dos ventos -, conta com uma tecnologia inovadora. "Coloquemos isto em palavras simples" diz Danilo Muzi, fazendo uma pausa. "O satélite emite impulsos de luz ultravioleta (50 por segundo), impulsos estes que vão aquecer componentes da atmosfera, como moléculas de poeiras e gotas de água que, quando aquecem, são reflectidas. Assim voltam para o satélite, que tem um telescópio, que capta esta luz e a compara à que foi emitida." É este reflexo que fornece dados referentes à localização da partícula e da velocidade a que se move - e assim se apanha o vento, em flagrante.