A rádula tem uma composição química e efeitos medicinais semelhantes aos da canábis, só que com menos efeitos secundários. E é legal.. por enquanto.

Tem uma composição química idêntica e efeitos medicinais e recreativos semelhantes aos da canábis mas com uma ou duas particularidades - é praticamente desconhecida e, acima de tudo, legal. O género da planta Radula, subdivisão da família Radulaceae, tem cerca de 300 espécies descritas e, em algumas delas - como a Radula marginata, a Radula laxiramea e a Radula perrottetii -, foi comprovada a presença de psicoactivos.

Através de um estudo publicado no jornal científico Science Advances, investigadores suíços das universidades de Berna e Zurique procuram analisar os efeitos de uma substância isolada da rádula, planta que está presente em países como a Nova Zelândia, a Costa Rica e o Japão.

A conclusão geral indica que, apesar de esta não ser considerada também do género Cannabis, ela também pode ser considerada um canabinóide "moderadamente potente, mas eficaz". "A rádula contém perrotinoleno, uma variante do THC-psicoactivo, com efeitos semelhantes", referiu à BBC o bioquímico Jürg Gertsch, professor da Universidade de Berna e um dos autores do estudo.





"[Em comparação com a marijuana,] estas diferem na potência e nos efeitos secundários", afirma Gertsch, acrescentando que a rádula foi utilizada de modo isolado em laboratório, não contanto com os efeitos da própria planta nos testes realizados.

A descoberta vem de 1994, quando se soube que algumas plantas da família Rádula tinham esta variante do THC mas, até recentemente, ainda não tinha sido realizado qualquer estudo em volta desta possível abordagem científica.

Tal como acontece com a marijuana, o THC da marijuana pode-se acumular no cérebro e a produzir efeitos analgésicos mas existe uma diferença: os reduzidos efeitos secundários, principalmente no que diz respeito à memória. "É menos potente e são também esperados menos efeitos no sistema nervoso central e na memória", aponta o bioquímico, alertando que são ainda necessários mais estudos para comprovar estes estudos.

"Os efeitos no organismo são mediados pelos mesmos receptores canabinóides, mas o perrotinoleno age mais como um canabinóide endógeno, com efeitos anti-inflamatórios potencialmente mais fortes no cérebro", compara Gertsch.