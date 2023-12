17:33 Luana Augusto

Geminídas: As imagens da chuva de meteoros

Esta quarta-feira (13) e quinta-feira (14 de dezembro), assistiu-se um pouco por todo o mundo à última chuva de meteoros Gemínidas do ano, causadas pela passagem do asteroide 3200 Faetonte. No hemisfério Norte o fenómeno foi mais visível.