Metade da população nas regiões já levou uma dose de vacina, menos nos Açores

Os Açores são a única região do País onde metade da população ainda não levou pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19. As restantes já conseguiram vacinar metade ou mais de metade dos habitantes: o Alentejo lidera com 56% da população vacinada, seguido do Centro (56%), Lisboa e Vale do Tejo e Algarve (51%), e Madeira e Norte (50%).



Nos Açores, 48% da população já começou a sua vacinação.



De acordo com o relatório da vacinação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), em Portugal 32% da população já tem a vacinação completa. Na semana passada, 29% já tinha tomado as duas doses de vacina contra a covid-19. Neste valor, entram as pessoas que já receberam as duas doses de vacinas com esse esquema vacinal, as pessoas que tomaram vacinas de dose única e pessoas recuperadas da covid-19 e que receberam uma dose.