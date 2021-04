Medicamento para asma pode encurtar tempo de recuperação da covid-19

A budesonida, um medicamento usado para tratar a asma, ajuda as pessoas mais velhas que têm covid-19 a recuperar mais cedo da doença e a evitar o tratamento em ambiente hospitalar. As conclusões surgiram a partir de um estudo no âmbito do ensaio Principle da Universidade de Oxford, que procura tratamentos contra a covid-19 em pessoas mais velhas em ambientes não-hospitalares.





O ensaio focou-se em pessoas com mais de 65 anos e com mais de 50 anos e comorbilidades. Ao inalarem budesonida duas vezes por dia, o tempo de recuperação destas pessoas foi encurtado. As pessoas também se sentiam melhor do que aquelas a quem não foi dado o fármaco.8,5% das pessoas que tomaram budesonida precisaram de ser internadas, ao passo que 10.3% que receberam outras terapias precisaram do mesmo. Contudo, o jornal The Guardian assinala que os números foram recolhidos numa altura em que as admissões hospitalares já estavam a descer no Reino Unido e que por isso, o efeito não é claro.O estudo ainda não foi sujeito à revisão por pares.Chris Butler, um dos investigadores principais, frisa ao jornal britânico que "foram encontradas provas que um fármaco relativamente barato, muito disponível e com poucos efeitos secundários ajuda as pessoas em maior risco de piores evoluções da doença a recuperar mais depressa, sentir-se bem depois de recuperarem e melhorar o seu bem-estar"."Por isso antecipamos que os profissionais de saúde que tratam de pessoas com covid-19 na comunidade possam desejar considerar estas provas ao decidir sobre tratamentos, e [o estudo] pode ajudar pessoas com covid-19 a recuperar mais depressa", espera Butler.Richard Hobbs, professor na Universidade de Oxford, assinalou à Reuters que a budesonida é eficaz na fase inicial da covid-19 e pode ser usada em casa. "É um marco significativo nesta pandemia."