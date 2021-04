Os cálculos dos riscos e benefícios da vacina da AstraZeneca

A vacina polémica foi recomendada em Portugal apenas a maiores de 60 anos, mas o risco de uma pessoa na casa dos 50 anos não vacinada morrer de covid-19 é 500 vezes mais provável do que desenvolver coágulos com a vacina. O risco aumenta em jovens, mas as situações em que os riscos superam os benefícios são exceções.