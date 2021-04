Há 60 anos, o Homem chegou ao espaço pela primeira vez

A 12 de abril de 1961, a União Soviética levou o Vostok à volta da Terra com um ser humano a bordo. Yuri Gagarin, com 27 anos na altura, foi o escolhido por ser baixo (media 1,57m) e ter raízes humildes. Deixou uma carta de despedida à mulher, que só a viu depois do cosmonauta voltar a casa.

Há 60 anos, o Homem chegava ao Espaço pela primeira vez. Yuri Gagarin, fundidor na indústria siderurgia em jovem e militar soviético em adulto, tinha 27 anos quando levou o Vostok 1, um míssil R-7 que serviu de nave espacial, para viajar pouco mais de hora e meia em órbita da Terra. Antes da descolagem gritou "Aqui vamos!" em russo - "Poyehali" - e tornou-se a prova viva de uma vitória da União Soviética na corrida espacial contra os Estados Unidos. Hoje, o dia, o "Dia do Cosmonauta", é feriado na Rússia e celebrado com uma missão da ISS a partir do Cazaquistão.

A missão da USSR começou na cabeça do engenheiro Sergei Pavlovich Korolev, que investiu uma grande parte do orçamento do país em pesquisa científica, para compensar o fracasso na corrida para desenvolver uma bomba atómica antes dos norte-americanos. Uma base foi construída no Cazaquistão e 20 candidatos a pilotos da Vostok 1 foram selecionados, todos militares comunistas

A nave era relativamente pequena, com apenas 4,4 metros de comprimento por 2,4 metros de diâmetro, e pesava pouco mais de quatro toneladas. Apenas tinha dois módulos: um para equipamentos e combustível, outro para o cosmonauta que seria o primeiro a viajar no espaço.