O jornal The Sun avançou na terça-feira que desde 1990, 164 pessoas que usavam regularmente o medicamento Sertralina morreram no Reino Unido. 14 foram provocados por ataques cardíacos.

No rescaldo da notícia difundida nos meios de comunicação social portuguesas sobre uma peça do The Sun, que avançou que o antidepressivo Sertralina estava a ser associado a casos de morte súbita no Reino Unido, a Autoridade do Medicamento veio esta quarta-feira garantir que não há situações conhecidas desta síndrome em Portugal.

O Sertralina é um antidepressivo pertencente a um grupo de fármacos denominados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI), um neurotransmissor relacionado com a inibição da ira, agressão, humor, sono, entre outros. É utilizado para tratar a ansiedade e a depressão.

Em reação à notícia divulgada na terça-feira, o Infarmed emitiu um comunicado onde esclarece que "não existem em Portugal notificações de casos de morte súbita causados pela utilização da Sertralina nem foram identificados dados novos que questionem o perfil de segurança de utilização deste medicamento". A Autoridade Nacional do Medicamento assegura que este fármaco é seguro dentro das condições de utilização estabelecidas pelo médico prescritor e aprovadas para a sua comercialização, acrescentando que, tal como qualquer outro medicamento, a relação de risco-benefício da sua utilização é constantemente monitorizada pela entidade, outras agências europeias e pela Agência Europeia do Medicamento.

Segundo o jornal britânico, desde 1990, já foram registados 164 casos de mortes súbitas no Reino Unido de pacientes que tomavam Sertralina, 14 destes motivados por ataques cardíacos, segundo dados da Agência Reguladora dos Medicamentos do Reino Unido (MHRA). Em comunicado, o porta-voz da MHRA referiu que "os pacientes são aconselhados a divulgarem ao seu médico se sofrem de algum problema do coração ou se sofrem de doenças coronárias, se têm um historial familiar de insuficiência cardíaca ou níveis baixos de potássio, ritmo cardíaco fraco ou se estão a tomar algum outro tipo de medicação que possa afetar o coração".



Em Portugal, a depressão é uma doença com elevada prevalência: segundo dados fornecidos pela Ordem dos Psicólogos, em 2018, perto de metade dos cidadãos (43%) já teve uma perturbação mental em algum momento da sua vida. Só no ano de 2016, foram prescritas perto de 30 milhões de embalagens de psicofármacos.

Antidepressivo vendido em Portugal associado a morte súbita Um antidepressivo que é vendido em Portugal está a ser associado a casos de morte súbita. Já foram reportados 14 mortes de pessoas que tomavam Sertralina no Reino Unido, avança o jornal The Sun. Este medicamento pertence a um grupo de fármacos denominados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI), um neurotransmissor relacionado com a inibição da ira, agressão, humor, sono, entre outros.