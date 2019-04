Infarmed manda retirar do mercado cosmético para pestanas

O Infarmed ordenou "a suspensão da comercialização e a retirada do mercado de todas as unidades da máscara de pestanas 'Neon Eye Mascara'".



A Autoridade Nacional do Medicamento apela às entidades que disponham de unidades deste produto para não as vender e que procedam à sua devolução.



Apela também aos consumidores que tenham este produto para não o utilizar.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) ordenou a retirada do mercado da máscara de pestanas Neon Eye Mascara, da marca PaintGlow, por ter corantes não autorizados, foi anunciado esta quinta-feira.A medida surge depois de a autoridade competente alemã ter detetado a presença de corantes não autorizados (Solvent Yellow 172, CI 45161, CI 45174, CI 74260), bem como um teor superior à concentração permitida do conservante Butylparaben no produto cosmético para pestanas, adianta o Infarmed num comunicado publicado no 'site' do Portal do Serviço Nacional de Saúde.