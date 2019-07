Se quer perder peso e evitar doenças crónicas como a diabetes tipo 2 e a doença de Alzheimer tem de deixar de comer durante mais de 16 horas alguns dias por semana. Como? Deixando de tomar o pequeno-almoço. Este é o conselho do nefrologista canadiano, Jason Fung, um dos primeiros médicos a defender o jejum intermitente.

Em junho, publicou em Portugal o livro O Código da Obesidade, um bestseller na Amazon com mais de meio milhão de exemplares vendidos, onde Jason Fung explica quais os efeitos do jejum nos níveis de insulina no organismo, a hormona associada à diabetes e que pode fazer engordar. O médico, que aplica o tipo de dieta no seu dia-a-dia, explicou os benefícios à SÁBADO.



Como é que a insulina funciona no organismo?

A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas, sobretudo em resposta à comida. Quando comemos, a insulina sobe. Quando não comemos (jejum) a insulina diminui. Alimentos diferentes têm diferentes efeitos na insulina, os hidratos de carbono refinados são os que mais efeitos têm sobre a insulina. Essencialmente, a insulina diz ao nosso corpo para armazenar alguma da energia dos alimentos como glicogénio no fígado ou como gordura. Por essa razão, a insulina é por vezes designada hormona de ‘armazenamento de gordura’.

O que é a resistência à insulina e o que a provoca?

A resistência à insulina refere-se ao efeito da glucose sanguínea da insulina. Quando comemos, a glucose sanguínea sobe, em sintonia com a insulina. A insulina permite que as células do nosso corpo transformem esta glucose em energia, e consequentemente os níveis de glucose no sangue descem. Se a insulina é elevada, mas a glucose no sangue não desce, isto é chamado resistência à insulina. Se as células já estão repletas de glucose, não conseguem receber mais por isso ficam resistentes à insulina, assim como é difícil colocar roupa dentro de uma mala de viagem que já está cheia. A resistência à insulina surge como resposta a demasiada insulina. Assim como a exposição a ruídos altos torna-nos resistentes (surdos) ou a exposição a vírus nos torna resistentes (imunes. Exposição constante a antibióticos cria resistência a antibióticos. Exposição constante cria resistência.

Que doenças estão associadas à resistência à insulina?

A diabetes tipo 2 é a doença de demasiada resistência à insulina, que está associada à obesidade e é um importante fator de risco para doença cardiovascular, enfarte, cancro, Alzheimer, cegueira, doença renal e amputações.

Como é que a resistência à insulina provoca Alzheimer?

A doença de Alzheimer está relacionada com a diabetes tipo 2, mas ainda não se sabe como uma afeta a outra.



Que tipos de alimentos estão relacionados com a resistência à insulina?

Os principais alimentos são os açucarados (de longe os mais importantes) e os grãos refinados (farinha e pão).

Que hábitos alimentares previnem a resistência à insulina?

Há dois determinantes principais: o que comemos e quando comemos. Se comemos mais alimentos que têm um nível baixo de insulina, isso irá reduzir a resistência. Em segundo lugar, se comemos constantemente, então a insulina é constantemente estimulada e isto cria resistência à insulina.

De que forma o jejum intermitente evita a resistência à insulina?

Fazer jejum cria um período de tempo em que a insulina desce. Exposição crónica a níveis elevados de insulina cria resistência à insulina. Por isso, ao dar ao corpo um período de níveis de insulina baixos, ajuda-o a prevenir a resistência à insulina.

A maioria dos nutricionistas recomendam três refeições principais e dois snacks entre as refeições para perder peso. Isso é errado?

Sim. Fazer snacks não é saudável para pessoas que estão a tentar perder peso ou com diabetes tipo 2. Quanto menos snacks comer, melhor. Sempre que come, está aumentar a insulina. Se come mais vezes, aumenta mais a insulina. E quanto mais aumenta a insulina, mais provável é a resistência à insulina. Comer mais vezes para perder peso? Parece estúpido porque é realmente estúpido.

Como descobriu que o jejum intermitente trata a obesidade e a diabetes tipo 2?

Pensei nisso quando estava a pensar na resistência à insulina. Se comer menos é melhor para a resistência à insulina, então o mínimo que conseguimos atingir é zero, que é fazer jejum. Quando comecei a aconselhar jejum aos meus doentes, eles perderam peso e reverteram a diabetes tipo 2.

Recomenda o jejum intermitente como um hábito para a vida ou um tratamento temporário?

Depende da sua definição. Nos anos 70, as pessoas só comiam três refeições por dia, sem snacks. Se janta às 18h e o pequeno-almoço é às 8h, isso representa um jejum natural de 14 horas todos os dias. A própria palavra breakfast (pequeno-almoço em inglês que literalmente pode ser traduzido como quebra jejum) implica um jejum que é feito todos os dias. Tem de ser um hábito diário.

É difícil aderir ao jejum intermitente?

Não é nada difícil. Depende do período de tempo de jejum. Se normalmente não come durante 14 horas, então não será difícil aumentar o período, de vez em quando, para 16 ou até 24 horas.