Libertados primeiros 15 tauros no Grande Vale do Côa

Uma manada de 15 tauros foi libertada, a 30 de abril, pela associação de conservação da natureza Rewilding Portugal, que realiza operações de restauro ecológico no Grande Vale do Côa. Os animais habitam agora em estado semisselvagem nos cerca de 600 hectares da área rewilding do Ermo das Águias, em Vale de Madeira, Pinhel.







Libertação da primeira manada de Tauros em Portugal, no Grande Vale do Côa Cláudio Noy / Rewilding Portugal



Equipa Rewilding Portugal Cláudio Noy / Rewilding Portugal

Os três touros Tauros e 12 vacas (4 delas grávidas) chegaram a Portugal, no início de abril, transportadas dos Paises Baixos pela Stichting Taurus (Fundação Taurus), revela a associação, em comunicado. O comportamento e a saúde dos animais foi monitorizado pela equipa da Rewilding Portugal durante uma semana, antes de serem libertados na natureza.A libertação dos tauros no Grande Vale do Côa é uma continuação do projeto europeu Tauros Programme, que existe desde 2009 e tem evoluído através da colaboração entre a Rewilding Europe e a Taurus Foundation, que nasceu em 2013. De acordo com a Rewilding Portugal, o objetivo do projeto é devolver à Europa uma espécie bovina, geneticamente semelhante ao auroque, que é o antepassado selvagem de todos os bovinos domésticos."Vestígios deste antigo bovino podem ainda ser encontrados em gravuras rupestres pré-históricas no Vale do Côa, homenageando uma relação cultural de longa data com estes animais," revela a Rewilding Portugal. A espécie de bovino selvagem habitou na Europa, Ásia e Norte de África e acabou por ser extinta em 1627.Espera-se que a manada recém-libertada contribua para a criação de habitats variados, elimine a vegetação densa e reduza o risco de incêndios desvastadores.