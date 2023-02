Do porco malhado à abelha. Estas são as 51 espécies tipicamente portuguesas

Com pouco mais de 218 km de largura e 561 km de comprimento, apesar de ser um dos países mais pequenos da Europa, Portugal continental tem várias espécies exclusivas. Estes animais surgiram no nosso território e só existem cá. São 51 raças muito diferentes. Há umas que se distinguem pela cor original do pelo, como o porco malhado de Alcobaça, que tem manchas pretas e brancas, e outras, como o cão de água – famoso por ter sido o escolhido pelo antigo Presidente dos EUA, Obama –, que tem membranas entre os dedos até à ponta, o que os torna ótimos nadadores.